Probabili formazioni Atalanta-Inter: Zapata scalpita, Brozovic in panchina

Sfida tutta nerazzurra a Bergamo, dove l'Inter affronta l'Atalanta nel lunch match: gara fondamentale per non perdere ulteriore contatto col Napoli.

La domenica della quindicesima giornata di Serie A, l'ultima prima della lunga sosta per i Mondiali, si apre a Bergamo con il big-match tutto nerazzurro tra Atalanta e Inter.

Entrambe le squadre sono attualmente appaiate in classifica a quota 27 punti. I bergamaschi sono reduci da due sconfitte consecutive, mentre l'Inter ha travolto 6-1 il Bologna dopo il cocente ko in trasferta contro la Juventus.

Gasperini, ex della gara, schiera il 3-4-1-2 con Musso in porta e una difesa composta da Toloi, Demiral e Scalvini.

Sugli esterni Hateboer e Maehle, mentre in mezzo al campo, dove è out per infortunio De Roon, tocca a Ederson affiancare Koopmeiners. Pasalic agirà dietro Lookman e Zapata, quest'ultimo in ballottaggio con Hojlund.

Simone Inzaghi risponde col classico 3-5-2 in cui gioca De Vrij e non Acerbi. Rientra Bastoni insieme a Skriniar davanti a Onana.

Dumfries e Dimarco confermatissimi sulle fasce, in mezzo ancora Calhanoglu regista con Barella e Mkhitaryan. Brozovic parte invece dalla panchina. In attacco Lautaro con Dzeko.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA-INTER

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Scalvini; Hateboer, Ederson, Koopmeiners, Maehle; Pasalic; Lookman, Zapata.

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Dzeko.