Atalanta e Fiorentina pronte a dare spettacolo per l'ottavo turno di campionato, il primo dopo la sosta: nella Fiorentina scalpita Kouamè.

Tocca all'Atalanta rispondere alla vittoria del Napoli, attualmente capolista solitaria della Serie A. Una vittoria riporterebbe i nerazzurri in vetta, ma di fronte c'è una Fiorentina che cerca la svolta stagionale per cominciare a correre come la passata stagione.

I gigliati hanno vinto le due ultime partite di Serie A contro l’Atalanta, dopo aver perso ciascuna delle tre precedenti; l’ultima volta in cui i viola hanno ottenuto più successi consecutivi contro i nerazzurri nella competizione è stata nel febbraio 2016 (otto nello specifico).

Nell'Atalanta k.o Djimsiti, Musso, Palomino, Zapata e Zappacosta. Muriel in panchina per lasciare spazio al giovane Højlund, mentre Malinovskyi ed Ederson saranno in trequartisti. Soppy e Hateboer esterni, in mezzo De Roon e Koopmeiners. Sportiello tra i pali, difeso da Toloi, Demiral e Okoli.

Nella Fiorentina ancora fuori causa Castrovilli e Dodò, Italiano sceglie Carbal punta supportato da Ikoné e Kouamé. Jovic in panchina alla pari di Gonzalez e Amrabat. A centrocampo Bonaventura, Mandragora e Duncan. In porta Terracciano, retroguardia con Venuti, Martinez Quarta, Igor e Biraghi.

ATALANTA-FIORENTINA, LE PROBABILI FORMAZIONI

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Demiral, Okoli; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Soppy; Ederson, Malinovskyi; Højlund.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Bonaventura, Mandragora, Duncan; Ikoné, Cabral, Kouamé.