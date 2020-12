Formazioni Atalanta-Fiorentina: Prandelli cambia la Viola, Gomez fuori

Atalanta e Fiorentina si affrontano nell’undicesimo turno di campionato. Gasperini lascia fuori Gomez, Prandelli invece fa a meno di Ribery.

Dopo essersi assicurata la qualificazione agli ottavi di finale di , l’ torna a concentrarsi sul campionato e lo fa sapendo che ad attenderla nell’undicesimo turno ci sarà una sfida che mette in palio punti pesanti: quella con la .

Gli orobici sono infatti alla ricerca di quel successo che inseguono nel torneo dallo scorso 31 ottobre e che vorrebbe dire restare in scia alle squadre in lotta attualmente in lotta per un piazzamento in Champions League, mentre i viola, reduci da un avvio di stagione disastroso, sono alla ricerca di quel risultato che possa consentire loro di allontanarsi dalle zone roventi.

Gian Piero Gasperini disegnerà la sua Atalanta col 3-4-2-1. In difesa, Toloi, Romero e Djimsiti andranno a completare il pacchetto difensivo davanti a Gollini.

A centrocampo, Hateboer e Gosens andranno a presidiare gli esterni, mentre in mediana toccherà a De Roon e Freuler. Attacco privo di Ilicic ( out perché non è stato bene in settimana ), Pasalic e Miranchuk, comunque guarito dal Covid.

Anche il Papu Gomez si accomoda in panchina, dato che mercoledì c'è la trasferta a contro la : al suo posto Malinovskyi con Pessina dietro a Zapata.

Cesare Prandelli invece si affida a un 3-5-1-1 con Eysseric alle spalle dell'unica punta Vlahovic. Castrovilli è recuperato ma parte dalla panchina. Gli esterni di centrocampo sono Lirola e Biraghi.

Formazioni Atalanta-Fiorentina

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Malinovskyi, Zapata. All. Gasperini

FIORENTINA (3-5-1-1): Dragowski; Venuti, Milenkovic, Pezzella, Biraghi; Lirola, Amrabat, Pulgar, Bonaventura; Eysseric; Vlahovic. All. Prandelli