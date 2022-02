L'Atalanta apre la domenica di Serie A con il lunch match delle 12:30. La squadra di Gasperini riceve al Gewiss Stadium il Cagliari per la 24esima giornata di campionato.

Segui Atalanta-Cagliari su DAZN. Attiva ora

L'obiettivo dei bergamaschi è di ottenere tre punti utili al mantenimento del quarto posto. Vincere contro i rossoblu significherebbe restare ad almeno una lunghezza di vantaggio sulla Juventus in attesa di recuperare poi la sfida con il Torino.

Ben più complicata la situazione di classifica del Cagliari. I sardi sono al terz'ultimo posto e malgrado un inizio di 2022 abbastanza positivo sono in piena lotta per la retrocessione. In questo senso la trasferta di Bergamo si presenta come un impegno tutt'altro che semplice.

Gasperini ha dei dubbi in attacco: Zapata non è al meglio e Ilicic è ancora out. Sembra dunque scontata la presenza di Luis Muriel centravanti insieme a Malinovskyi e Pasalic. Zappacosta e Pezzella vanno sugli esterni, mentre nell'area centrale del campo operano De Roon e Freuler. Musso in porta dietro al trio Toloi-Palomino-Djimsiti.

L'articolo prosegue qui sotto

Il Cagliari rinuncia a Joao Pedro per via della squalifica rimediata dall'attaccante. Al suo posto Pereiro, compagno di reparto di Pavoletti. Cragno difende i pali dei sardi, con Goldaniga, Ceppitelli e Lovato a sua protezione. Bellanova e Dalbert esterni di centrocampo, dove giocheranno Deiola, Grassi e Marin.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI ATALANTA-CAGLIARI

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Palomino, Djimsiti; Zappacosta, De Roon, Freuler, Pezzella; Malinovskyi, Pasalic; Muriel. All. Gasperini

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Lovato, Ceppitelli, Goldaniga; Bellanova, Deiola, Grassi, Marin, Dalbert; Pereiro, Pavoletti. All. Mazzarri