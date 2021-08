PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA-BOLOGNA

L'Atalanta riceve il Bologna alla seconda di campionato: Gasperini ritrova Toloi e Freuler, nel Bologna fuori Soriano per squalifica.

La Serie A torna nel weekend con la seconda giornata, che propone Atalanta-Bologna tra le partite in programma. Sia i bergamaschi che i felsinei hanno iniziato nel migliore dei modi il campionato e vogliono proseguire su questo trend, per arrivare al meglio alla pausa per le Nazionali.

L'Atalanta di Gian Piero Gasperini ha battuto il Torino in trasferta alla prima di campionato. Una partita intensa ed equilibrata, sbloccata da Muriel al 6' del primo tempo e ripresa dal Toro grazie al goal realizzato dal solito Belotti al 79'. Sembrava un pareggio scritto e invece, nel corso del terzo minuto di recupero, Piccoli ha regalato i tre punti alla Dea.

Rientri importanti in casa nerazzurra, dato che tornano a disposizione Toloi e Freuler. Ancora out invece De Roon (per squalifica), Hateboer e Zapata (per infortunio). Atalanta con il 3-4-2-1, in cui il trio difensivo composto da Toloi, Djimsiti e dal nuovo arrivato Demiral giocherà davanti a Musso (anche lui nuovo acquisto).

Maehle e Gosens presidieranno le corsie esterne in una mediana che tornerà a contare sulla grinta di Freuler (in coppia con Pasalic). Sulla trequarti Ilicic e Pessina garantiranno grande qualità, in appoggio all'unica punta Muriel.



L'inizio di stagione del Bologna è stato altalenante. Con la vittoria per 3-2 ai danno della Salernitana, firmata da una doppietta di De Silvestri e dal goal di Arnautovic, la squadra di Sinisa Mihajlovic ha riscattato il clamoroso 4-5 contro la Ternana che l'ha esclusa dalla Coppa Italia.

Il modulo dei felsinei è l'ormai consolidato 4-2-3-1. davanti a Skorupski giocheranno Medel e Bonifazi, in una difesa completata da De Silvestri e Hickey. In mediana spazio a Kingsley e Dominguez, con quest'ultimo che prende il posto dello squalificato Schouten.

Out per squalifica anche Soriano, con Svanberg al centro di un trio completato da Orsolini e Sansone che giocherà alle spalle di Arnautovic.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Maehle, Freuler, Pasalic, Gosens; Pessina, Ilicic; Muriel.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Medel, Bonifazi, Hickey; Kingsley, Dominguez; Orsolini, Svanberg, Sansone; Arnautovic.