Atalanta-Bologna dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

L'Atalanta ospita il Bologna per la seconda giornata di Serie A. Tutto sul match: da dove vederlo in tv e streaming alle probabili formazioni.

ATALANTA-BOLOGNA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Atalanta-Bologna

Atalanta-Bologna Data: 28 agosto 2021

28 agosto 2021 Orario: 18.30

18.30 Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

L'Atalanta debutta davanti al pubblico del Gewiss Stadium ospitando il Bologna in occasione della seconda giornata del campionato di Serie A.

Gli orobici sono reduci dal successo al fotofinish 2-1 in casa del Torino griffato dal prodotto del vivaio Roberto Piccoli.

Anche i felsinei sono partiti con il piede giusto piegando 3-2 in rimonta la neopromossa Salernitana.

Lo scorso anno, nel confronto diretto di Bergamo, fu la truppa Gasperini ad imporsi con un perentorio 5-0 frutto delle reti di Malinovskyi, Muriel, Freuler, Zapata e Miranchuk.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Atalanta-Bologna: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO ATALANTA-BOLOGNA

Atalanta-Bologna si giocherà sabato 28 agosto al Gewiss Stadium di Bergamo. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 18.30.

Atalanta-Bologna sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN. Per seguire in diretta le emozioni del match di Bergamo sarà sufficiente scaricare l'app dedicata sulla propria smart tv. In alternativa, è possibile collegare la propria tv ad un TIMVISIONBOX o ad altri dispositivi quali Amazon Fire Tv Stick, Google Chromecast o ad una console come PlayStation (4/5) o XboX (One/ One S/ One X).

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca della sfida di Bergamo è stata affidata ad Alberto Santi, con commento tecnico di Alessandro Budel.

Agli abbonati DAZN sarà consentito di seguire Torino-Atalanta in diretta streaming. Quello che occorre fare è scaricare l'app per smartphone e tablet dai relativi sistemi iOS e Android. Se invece si decide di utilizzare pc o notebook basterà collegarsi al portale della piattaforma e selezionare la partita.

Tutte le emozioni di Atalanta-Bologna verranno raccontate in diretta attraverso la consueta cronaca testuale di Goal. Collegandovi al sito troverete tutti gli aggiornamenti in tempo reale: dal prepartita sino al triplice fischio finale.

Gasperini ritrova Toloi e Freuler e li inserisce nell'undici titolare. Per il resto Malinovskyi e Pessina dovrebbero essere chiamati ad agire alle spalle di Muriel. Maehle e Gosens sui binari con Pasalic a completare la linea di centrocampo. In difesa confermati Palomino e Djimsiti con Musso in porta.

Mihajlovic affida ancora il peso dell'attacco ad Arnautovic dopo il goal all'esordio. Alle sue spalle agiranno Orsolini, Barrow e Vignato. In mediana c'è ovviamente Svanberg coadiuvato da Dominguez. In difesa linea a quattro a protezione di Skorupski: De Silvestri e Hickey terzini, Medel e Bonifazi coppia centrale.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Palomino, Djimsiti; Maehle, Pasalic, Freuler, Gosens; Pessina, Malinovskyi; Muriel.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Medel, Bonifazi, Hickey; Dominguez, Svanberg; Orsolini, Vignato, Barrow; Arnautovic.