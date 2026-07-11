Formazioni Argentina-Svizzera: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming









Entrambe si sono qualificate ai quarti di finale col brivido, eliminando Egitto e Colombia rispettivamente con una clamorosa rimonta e ai calci di rigore. E ora che sono tra le prime 8 del mondo, Argentina e Svizzera non vogliono fermarsi.

L'Argentina è naturalmente favorita: può contare su un Messi come sempre in forma strepitosa nonostante le difficoltà dal dischetto e culla il sogno del bis dopo il trionfo di quattro anni fa in Qatar. Ma la Svizzera è tornata a disputare un quarto di finale a distanza di 72 anni dall'ultima volta e vuole operare il colpaccio.

Il dubbio principale di Scaloni è in attacco: Lautaro Martinez, autore contro l'Egitto dell'assist decisivo per Enzo Fernandez, se la gioca con Alvarez come partner di Messi. Per il resto tutto è praticamente confermato, compreso il centrocampo con quattro centrali: panchina per Almada, così come per Nico Paz.

La Svizzera è nuovamente senza Manzambi, infortunato, ma Yakin non dovrebbe riproporre il milanista Jashari come contro la Colombia: spazio a Sow e Rieder dal primo minuto, confermato Ndoye così come Embolo in attacco. Intoccabile Akanji in difesa nonostante il rigore calciato alto contro i sudamericani.

DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Argentina-Svizzera sarà visibile in due modi: la Rai trasmetterà la partita gratuitamente attraverso Rai 1 (e in streaming su RaiPlay), ma per gli abbonati c'è l'opzione rappresentata da DAZN, scaricando l'app, accedendo al sito ufficiale ma anche attivando il canale dedicato ai Mondiali presente su Prime Video.