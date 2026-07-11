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Stefano Silvestri

Formazioni Argentina-Svizzera: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

Coppa del Mondo
Argentina vs Svizzera
Argentina
Svizzera

Argentina e Svizzera si ritrovano una di fronte all'altra dopo aver eliminato col brivido Egitto e Colombia: in palio c'è la semifinale dei Mondiali. Come giocheranno le due squadre.

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Probabili formazioni Argentina - Svizzera

4-1-2-1-2
Argentina crest
Argentina
ARG
Formazione
Svizzera crest
Svizzera
SVI
4-3-3
23E. Martinez25F. Medina6L. Martinez5L. Paredes13C. Romero26N. Molina20A. Mac Allister24E. Fernandez7R. De Paul10L. Messi22L. Martinez1G. Kobel2M. Muheim4N. Elvedi6D. Zakaria5M. Akanji8R. Freuler15D. Sow10G. Xhaka11D. Ndoye7B. Embolo17R. Vargas
Svizzera crest
Svizzera
SVI
4-1-2-1-2
Argentina

Formazione titolare

Svizzera

Allenatore

  • L. Scaloni
  • M. Yakin

Infortuni e squalifiche


    Entrambe si sono qualificate ai quarti di finale col brivido, eliminando Egitto e Colombia rispettivamente con una clamorosa rimonta e ai calci di rigore. E ora che sono tra le prime 8 del mondo, Argentina e Svizzera non vogliono fermarsi.

    L'Argentina è naturalmente favorita: può contare su un Messi come sempre in forma strepitosa nonostante le difficoltà dal dischetto e culla il sogno del bis dopo il trionfo di quattro anni fa in Qatar. Ma la Svizzera è tornata a disputare un quarto di finale a distanza di 72 anni dall'ultima volta e vuole operare il colpaccio.

    Il dubbio principale di Scaloni è in attacco: Lautaro Martinez, autore contro l'Egitto dell'assist decisivo per Enzo Fernandez, se la gioca con Alvarez come partner di Messi. Per il resto tutto è praticamente confermato, compreso il centrocampo con quattro centrali: panchina per Almada, così come per Nico Paz.

    Coppa del Mondo
    Argentina crest
    Argentina
    ARG
    Svizzera crest
    Svizzera
    SVI

    La Svizzera è nuovamente senza Manzambi, infortunato, ma Yakin non dovrebbe riproporre il milanista Jashari come contro la Colombia: spazio a Sow e Rieder dal primo minuto, confermato Ndoye così come Embolo in attacco. Intoccabile Akanji in difesa nonostante il rigore calciato alto contro i sudamericani.

    DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

    Argentina-Svizzera sarà visibile in due modi: la Rai trasmetterà la partita gratuitamente attraverso Rai 1 (e in streaming su RaiPlay), ma per gli abbonati c'è l'opzione rappresentata da DAZN, scaricando l'app, accedendo al sito ufficiale ma anche attivando il canale dedicato ai Mondiali presente su Prime Video.

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