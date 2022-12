Argentina e Francia in campo per decidere chi sarà il Campione del Mondo 2022: cambia la difesa Albiceleste, Griezmann intoccabile.

Il mondo si ferma. Il momento della finalissima di Qatar 2022 è giunto: Argentina contro Francia, in campo per provare a conquistare la Coppa del Mondo. Messi contro Mbappé, il primo trionfo per la Pulce o il bis per il fuoriclasse transalpino.

L'Argentina partecipa alla sua sesta Finale dei Mondiali, solo la Germania con otto ne conta di più. Potrebbe alzare il trofeo per la terza volta, dopo il 1978 e il 1986, ma perdendo, diventerebbe la squadra con più sconfitte nelle Finali della Coppa del Mondo. Quattro, come la Germania.

La Francia ha raggiunto la finale della Coppa del Mondo per la quarta volta, tutte dal 1998 in avanti (1998, 2006, 2018, 2022). Nel periodo ha raggiunto questo risultato almeno il doppio di qualsiasi altra Nazionale. I Bleus, i campioni in carica, potrebbero diventare la terza nazione a vincere due Mondiali consecutivi, dopo Italia (1934 e 1938) e Brasile (1958 e 1962).

Scaloni non ha più dubbi in attacco: insieme a Messi c'è Alvarez, ma i cambi dovrebbero arrivare in difesa e a centrocampo: linea a tre con Romero, Otamendi e Lisandro Martinez.

In mediana, invece, spazio a Molina e Acuna esterni, con De Paul, Enzo Fernandez e Mac Allister che agiranno al centro, dando dinamismo alla manovra.

Deschamps sceglie Koundé, Varane, Upamecano e Theo Hernandez davanti a Lloris. Tchouameni, Rabiot sono i mediani come di consueto.

Intoccabili gli uomini offensivi: dietro a Giroud giocheranno Mbappé, Griezmann e Dembelé. Thuram inizialmente in panchina, come Camavinga e Coman.

ARGENTINA-FRANCIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

ARGENTINA (3-5-2): E. Martinez; Romero, Otamendi, Lisandro Martinez; Molina, De Paul, E. Fernandez, Mac Allister, Acuna; Messi, Alvarez.

FRANCIA (4-2-3-1): Lloris; Koundé, Varane, Upamecano, T. Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Dembelé, Griezmann, Mbappé; Giroud.