Argentina e Croazia si giocano in posto nella finalissima dei Mondiali: riecco Di Maria titolare, Lautaro in panchina, Vlasic sorpassa Pasalic.

Il grande giorno è arrivato: al Lusail Iconic Stadium di Lusail, in Qatar, va in scena la prima semifinale dei Mondiali. Argentina e Croazia si sfidano nell'ennesima gara decisiva di questa competizione: chi vince approda alla finalissima, chi perde vede sfumare il sogno a due passi dal traguardo.

Entrambe le contendenti si sono qualificate alla semifinale dopo essere uscite indenni dalla lotteria dei calci di rigore: l'Argentina contro l'Olanda e la Croazia contro il Brasile. La Selección va a caccia di una nuova finale dopo quella persa nel 2014 contro la Germania, mentre Modric e compagni in finale ci sono arrivati 4 anni più tardi, in Russia, perdendola contro la Francia.

La vincente di Argentina-Croazia sfiderà la vincente di Francia-Marocco, ovvero la seconda semifinale dei Mondiali, in programma 24 ore più tardi.

Di Maria ritrova un posto da titolare nell'Argentina, che si schiera con il 4-2-3-1 e con Julian Alvarez in attacco. Lautaro Martinez parte dunque dalla panchina, così come Dybala e Paredes. Squalificati sia Montiel che Acuna: le due fasce difensive sono dunque presidiate da Molina e Tagliafico.

Croazia con il suo undici tipo, compresa la presenza di Kramaric in attacco e quella di Perisic e Vlasica (più di Pasalic) alle sue spalle: Petkovic, eroe contro il Brasile con il suo goal agli sgoccioli, inizierà quindi in panchina. Intoccabili Modric, Brozovic e Kovacic a centrocampo, così come Gvardiol in difesa regolarmente disponibile.

PROBABILI FORMAZIONI ARGENTINA-CROAZIA

ARGENTINA (4-2-3-1): E. Martinez; Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico; De Paul, E. Fernandez; Di Maria, Messi, Mac Allister; Alvarez. Ct. Scaloni.

CROAZIA (4-3-2-1): Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa; Modric, Brozovic, Kovacic; Vlasic, Perisic; Kramaric. Ct. Dalic.