Al Maracana va in scena la finale della 47esima edizione della Copa America: l'Argentina, guidata da Messi, affronta il Brasile di Neymar e Tite.

La 47esima edizione della Copa America si appresta a chiudere il sipario con una finale da sogno. Argentina contro Brasile, Messi contro Neymar, nello splendido scenario del Maracana.

Questa notte alle 2, l'Albiceleste e la Seleção si affrontano nell'ultimo atto della competizione, match che mette in palio il titolo e la supremazia. Una sfida importantissima dal punto di vista personale per la 'Pulga' Lionel Messi, che dopo aver perso tre finali di Copa America (2007 col Brasile, 2015 e 2016 col Cile) e una del Mondiale (2014 con la Germania, proprio in Brasile al Maracaná), questa volta non vuole sbagliare. Per l'argentino si tratta, forse, di una delle ultime occasioni di conquistare un trofeo con la sua nazionale.

A provare a impedire a Messi di alzare al cielo la Copa America sarà il suo amico Neymar. I due hanno vinto insieme al Barcellona, prima che il brasiliano decidesse di tentare una nuova esperienza sotto alla Tour Eiffel con il Paris Saint-Germain. I due sono rimasti grandi amici e questa notta si ritroveranno uno contro l'altro, come accaduto nel 2011 nel Mondiale per Club, quando una doppietta di Messi contribuì al successo del Barcellona per 4-0 sul Santos di Neymar.

A livello di nazionali, Messi e Neymar si sono affrontati quattro volte: bilancio quasi in parità, con due vittorie per parte e tre gol dell'argentino contro uno del brasiliano. L'occasione per i due è troppo ghiotta: possono vincere la Copa America, impresa mai riuscita ai vari Pelé, Maradona, Zico e Garrincha, nel tempio del calcio, il Maracana.

Nella sfida tra Argentina e Brasile c'è tanta Italia, tra coloro che militano in Serie A - come Romero, Molina, De Paul, Lautaro Martinez, Musso, Martinez Quarta, Alex Sandro e Danilo -, chi ci ha giocato - come Marquinhos, Thiago Silva, Paredes, Paqueta e Alisson - e chi arriverà come Nico Gonzalez, colpo di mercato della Fiorentina.

Lionel Scaloni, ex difensore della Lazio e ora commissario tecnico dell'Argentina, è intenzionato a confermare il tridente d'attacco formato da Lionel Messi, Lautaro Martinez e Nico Gonzalez. In mezzo al campo confermato Rodrigo De Paul accanto a Rodriguez e Lo Celso.

Nel Brasile, Tite schiera un 4-2-3-1 con in mediana la coppia Casemiro-Fred a garantire un mix di qualità e polmoni, mentre sulla trequarti spazio alla fantasia con Everton, Paqueta e Neymar alle spalle dell'unica punta, l'attaccante dell'Everton Richarlison.

ARGENTINA (4-3-3): Martinez; Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico; De Paul, Rodriguez, Lo Celso; Messi, Lautaro, Gonzalez.

BRASILE (4-2-3-1): Ederson; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Renan Lodi; Casemiro, Fred; Everton, Paqueta, Neymar; Richarlison.