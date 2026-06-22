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Marco Trombetta

Formazioni Argentina-Austria: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

Coppa del Mondo
Argentina vs Austria
Argentina
Austria

Entrambe vittoriose all'esordio, Argentina e Austria si affrontano per centrare la qualificazione anticipata ai sedicesimi nella seconda giornata del Gruppo J.

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Tre punti per staccare il pass per i sedicesimi, questo l'obiettivo di Argentina e Austria, di fronte nello scontro diretto per il primato del Gruppo J.

Messi ha trascinato l'Albiceleste contro l'Algeria nella prima giornata, mentre l'Austria di Arnautovic ha avuto la meglio della Giordania, con l'ex Inter autore del goal del 3-1 su calcio di rigore.


Probabili formazioni Argentina - Austria

4-4-2
Argentina crest
Argentina
ARG
Formazione
Austria crest
Austria
AUT
4-2-3-1
23E. Martinez25F. Medina13C. Romero26N. Molina6L. Martinez16T. Almada7R. De Paul24E. Fernandez20A. Mac Allister22L. Martinez10L. Messi1A. Schlager15P. Lienhart8D. Alaba16P. Mwene20K. Laimer9M. Sabitzer17C. Chukwuemeka18R. Schmid4X. Schlager6N. Seiwald7M. Arnautovic
Austria crest
Austria
AUT
4-4-2
Argentina

Formazione titolare

Austria

Allenatore

  • L. Scaloni
  • R. Rangnick

Ancora 4-4-2 per la Seleccion di Scaloni, con Lautaro al fianco di Messi in attacco. De Paul e Almada a presidiare le fasce di centrocampo, in difesa spazio per Molina al posto di Montiel sulla destra. Confermata la coppia di centrali composta da Lisandro Martinez e Romero.

4-2-3-1 per l'Austria, con Arnautovic inizialmente in panchina a favore di Kalajdzic. Chance per Chukwuemeka da titolare sulla trequarti, con Laimer arretrato sulla fascia destra difensiva al posto di Posch. Intoccabile Sabitzer, così come Seiwald a centrocampo.

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Argentina crest
Argentina
ARG
Austria crest
Austria
AUT

DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Argentina-Austria si gioca all'AT&T Stadium di Arlington alle ore 19 italiane. La partita sarà visibile su DAZN e in chiaro su Rai 1, con possibilità di vederla anche in streaming su Rai Play.

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