Probabili formazioni Argentina-Australia: dubbio Paredes, Lautaro in panchina

Archiviati i giorni, sulla strada dell'Argentina di Scaloni c'è l'Australia, agli ottavi di finale dei Mondiali per la prima volta dopo 16 anni.

Il programma degli ottavi di finale dei Mondiali in Qatar mette di fronte l'Argentina di Lionel Scaloni e l'Australia di Arnold.

I favori del pronostici sono tutti per l'Albiceleste, che dopo il passo falso all'esordio contro l'Arabia Saudita ha battuto Messico e Polonia e conquistare il pass per la fase a eliminazione diretta. Dall'altra parte, i 'Socceroos' volano sulle ali dell'entusiasmo dopo aver conquistato il passaggio del turno agli ottavi di finale dopo 16 anni.

Scaloni è intenzionato a confermare in blocco la stessa formazione che ha battuto la Polonia di Lewandowski. Davanti a Martinez ci sarà ancora la linea a quattro con Molina, Romero, Otamendi e Acuna. In mezzo al campo Enzo Fernandez è ancora davanti allo juventino Paredes, che si accomoda in panchina, mentre le mezzali sono De Paul e Mac Allister. In dubbio la presenza di Angel Di Maria, fermato da un risentimento muscolare al quadricipite: se non dovesse farcela, toccherà ad Angel Correa affiancare Messi e Julian Alvarez.

Stesso schieramento anche per l'Australia, con il commissario tecnico Arnold che si schiera a specchio e parte con il 4-3-3. Degenek e Behich laterali, con Rowles e Souttar a completare il reparto davanti a Ryan. A centrocampo tocca a McGree, Mooy e Irvine, mentre nel tridente ci saranno ancora Leckie, Duke e Goodwin.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI ARGENTINA-AUSTRALIA

ARGENTINA (4-3-3): E. Martinez; Molina, Otamendi, Romero, Acuna; De Paul, E. Fernandez, Mac Allister; Correa, Messi, Alvarez.

AUSTRALIA (4-3-3): Ryan; Degenek, Rowles, Souttar, Behich; McGree, Mooy, Irvine; Leckie, Duke, Goodwin.