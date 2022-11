Probabili formazioni Argentina-Arabia Saudita: recuperato Messi

L'Argentina debutta ai Mondiali nella prima gara del Gruppo C contro l'Arabia Saudita, Scaloni recupera Messi che giocherà nel tridente.

Se non la grande favorita sicuramente una delle favorite, l'attesa è finita: l'Argentina scende in campo per la prima giornata della fase a gironi contro l'Arabia Saudita. Una partita sulla carta facile per l'Albiceleste, attesa poi dalle sfide contro Messico e Polonia.

Scaloni può sorridere anche per il recupero di Lionel Messi. La stella dell'Argentina, che si era allenato a parte fino a qualche giorno fa, sarà regolarmente al suo posto in attacco accanto all'interista Lautaro Martinez.

Nel 4-3-3 del CT argentino troveranno spazio dal 1' anche gli juventini Paredes e Di Maria, mentre in difesa ballottaggio tra Tagliagliafico e Acuna per la sinistra. In mediana Papu Gomez si gioca una maglia da titolare con Mac Allister.

L'Arabia Saudita risponde con un 4-2-3-1 in cui Al-Shehri sarà l'unica punta supportata da Al-Buraikan, Al-Faraj e Al-Dawsari. In mezzo al campo agiranno Kanno e Al-Malki.

PROBABILI FORMAZIONI ARGENTINA-ARABIA SAUDITA

ARGENTINA (4-3-3): E. Martinez; Molina, Otamendi, Romero, Tagliafico; De Paul, Paredes, Papu Gomez; Messi, Lautaro Martinez, Di Maria.

ARABIA SAUDITA (4-2-3-1): Al-Owais; Al-Burayk, Al-Bulaihi, Al-Amri, Al-Shahrani; Kanno, Al-Malki; Al-Buraikan, Al-Faraj, S. Al-Dawsari; Al-Shehri.