Probabili formazioni Albania-Italia: Zaniolo nel tridente, Scalvini titolare

L'Italia scende in campo a Tirana per un'amichevole contro l'Albania allenata da Reja: Mancini rilancia Zaniolo nel tridente.

Mentre le grandi nazionali si preparano per i Mondiali in Qatar anche l'Italia scende in campo, ma solo in amichevole, contro l'Albania allenata dall'italianissimo Edy Reja.

Mancini per l'occasione cambia modulo schierando un quasi inedito 3-4-3 in cui viene rilanciato Nicolò Zaniolo, assente nelle ultime uscite degli Azzurri. Insieme al giocatore della Roma nel tridente agiranno Raspadori e Vincenzo Grifo, grande protagonista al Friburgo con 11 goal realizzati in 23 presenze.

In porta, ovviamente, Gigio Donnarumma mentre la novità è in difesa dove con Bonucci e Bastoni giocherà l'atalantino Scalvini, al debutto da titolare in Nazionale. Di Lorenzo e Dimarco sulle fasce, in mezzo al campo occasione per Tonali accanto a Verratti.

Nell'Albania titolari il laziale Hysaj, ma anche il romanista Kumbulla e l'empolese Bajrami. In attacco la coppia formata da Uzuni e Broja.

PROBABILI FORMAZIONI ALBANIA-ITALIA

ALBANIA (5-3-2): Berisha; Hysaj, Ismajli, Kumbulla, Mihaj, Lenjani; Abrashi, Bare, Bajrami; Uzuni, Broja. Ct. Reja.

ITALIA (3-4-3): Donnarumma; Scalvini, Bonucci, Bastoni; Di Lorenzo, Verratti, Tonali, Dimarco; Zaniolo, Raspadori, Grifo. Ct. Mancini.