Benfica e Ajax hanno reso nulli i primi 90 minuti della doppia sfida che stabilirà chi tra le due passerà ai quarti di finale di Champions League.

Nella capitale portoghese la gara è terminata 2-2. Entrambe le squadre devono dunque scendere in campo con il solo obiettivo di vincere nella testa.

L'Ajax punta sul fattore campo: alla Johann Crujiff Arena ha vinto tutte e tre le partite giocate in Champions League e spera di poter allungare la striscia positiva. Ten Hag punta sul 4-3-3 e sulla solita filosofia dei lanceri nata proprio durante il periodo in cui Crujiff era in campo con i biancorossi.

Dopo l'infortunio di Pasveer, in porta va Onana, schermato da Mazraoui, Timber, Martinez e Blind in difesa. Gravenberch e Alvarez mezze ali vicino a Berghuis, mentre in attacco il riferimento offensivo è Haller con Antony e Tadic sugli esterni.

L'articolo prosegue qui sotto

La squadra allenata da Verissimo risponde con il 4-4-2. Pali difesi da Vlachodimos, Lazaro e Grimaldo esterni difensivi con Vertonghen e Otamendi coppia centrale. Taarabt e Weigl creano gioco in mezzo al campo pronti a sfruttare le linee laterali occupate da Rafa Silva ed Everton. Il duo d'attacco è composto da Nunez e Gonçalo Ramos.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI AJAX-BENFICA

AJAX (4-3-3) Onana; Mazraoui, Timber, Martinez, Blind; Gravenberch, Berghuis, Alvarez; Antony, Haller, Tadic.

BENFICA (4-4-2): Vlachodimos, Lazaro, Vertonghen, Otamendi, Grimaldo; Everton, Taarabt, Weigl, Rafa Silva; Nunez, Gonçalo Ramos.