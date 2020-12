Formazioni Ajax-Atalanta: Gomez in attacco con Zapata

All'Atalanta basta un pari sul campo dell'Ajax per staccare il pass per gli ottavi di Champions: Zapata dal 1', spazio a Pessina sulla trequarti.

L'imprevisto del rinvio per impraticabilità della 'Dacia Arena' di - , ha permesso alla 'Dea' di concentrarsi esclusivamente sulla trasferta olandese che deciderà le sorti del cammino in .

L' è lontano un punto in classifica e, a differenza dei bergamaschi, ha solo la vittoria come risultato a disposizione per effettuare il sorpasso e festeggiare l'accesso agli ottavi di finale come secondo del girone (il è già aritmeticamente primo).

All'Atalanta (che finora ha sempre vinto in trasferta in Europa) basterà dunque pareggiare per staccare il pass per la seconda stagione consecutiva, il che sarebbe un altro grandissimo risultato raggiunto dal club durante la proficua gestione Percassi.

Gasperini ritrova si affida a Gomez e Zapata in attacco, panchina iniziale per Ilicic . Pessina sulla trequarti. Sulla fascia sinistra ci sarà Gosens, la cui falsa positività al Coronavirus lo aveva escluso dai convocati per il campionato.

Davanti alla porta di Gollini spazio per il trio difensivo composto da Toloi, Romero e Djimsiti.

Ten Hag con Brobbey perno del tridente offensivo completato da Antony e Tadic. Klaassen e il talento Gravenberch interni di centrocampo ai lati di Labyad. Mazraoui e Tagliafico i terzini, Schuurs e Martinez i centrali difensivi. Onana titolare inamovibile in porta.

LE FORMAZIONI DI AJAX-ATALANTA

AJAX (4-3-3): Onana; Mazraoui, Schuurs, Martinez, Tagliafico; Klaassen, Labyad, Gravenberch; Antony, Brobbey, Tadic.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Zapata, Gomez.