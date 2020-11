Football Manager 2021: i migliori giovani talenti

La lista dei migliori giovani under 20 di Football Manager 2021 divisi per ruolo: da Torres a Fati, passando per Haaland e Greenwood.

Football Manager 2021 è l'ultimo capitolo del gioco manageriale di calcio più celebre del mondo. Gli allenatori virtuali si stanno già scatenando a caccia del miglior talento per iniziare al meglio il proprio cammino all'interno del titolo.

Tanti volti noti, ma anche tante 'perle nascoste' all'interno di un database infinito: un prezioso elenco dal quale attingere per fare il salto di qualità.

I migliori giovani talenti di Football Manager 2021

I migliori giovani talenti di Football Manager 2021: attaccanti e trequartisti

Joao Felix e Haaland sono sicuramente i nomi di copertina di questa edizione di Football Manager 2021: acquistarli subito potrebbe risultare piuttosto complicato per via del prezzo del cartellino, ma in caso di ampie finanza sono sicuramente i due principali nomi da prendere in considerazione.



Tra i talenti più importanti del panorama mondiale rientrano poi Sancho, formidabile esterno offensivo del , le nuove stelle della Pedri, Ferran Torres e Ansu Fati, ma anche Kulusevski della e Greenwood del .

Giocatore Età* Nazionalità Club Joao Felix 20 Erling Haaland 20 Norvegia Jadon Sancho 20 Borussia Dortmund Francisco Trincao 20 Portogallo Ferran Torres 20 Spagna Pedri 17 Spagna Barcellona Vinicius 20 Dejan Kulusevski 20 Juventus Giovanni Reyna 17 Borussia Dortmund Mason Greenwood 18 Inghilterra Manchester United Rodrygo 19 Brasile Real Madrid Alexander Isak 20 Svezia Callum Hudson-Odoi 19 Inghilterra Joshua Zierkzee 19 Antony 20 Brasile Ansu Fati 17 Spagna Barcelona Facundo Pellistri 18 Manchester United Tete 20 Brasile Donetsk Curtis Jones 19 Inghilterra Nico Serrano 17 Spagna Bilbao Jaume Cuellar 18 Bryan Gil 19 Spagna Wilfried Gnonto 16 Zurigo Rayan Cherki 16 Lyon MIguel Baeza 20 Spagna Vigo Thiago Almada 19 Velez Emanuel Vignato 19 Italy Naci Unuvar 17 Olanda Ajax Sebastiano Esposito 18 Italy SPAL Harvey Elliott 17 Inghilterra

*Età all'inizio del gioco

Altre squadre

Torna all'inizio dell'articolo

Ecco la Goal 50: i migliori 50 giocatori al mondo

I migliori giovani talenti di Football Manager 2021: centrocampisti

Foden del Manchester City è destinato a scrivere pagine importanti con il Manchester City, mentre Sandro Tonali sembra il futuro pilastro a centrocampo del . La nostra potrebbe inoltre essere il trampolino di lancio per Rovella del ed Elmas del .

Giocatore Età* Nazionalità Club Lee Kang-in 19 Sud Corea Heorhiy Tsitaishvili 18 Dynamo Kiev Takefusa Kubo 19 Nicolò Rovella 18 Italia Genoa Luis Florentino 20 Portogallo Monaco Sergio Gomez 19 Spagna Ryan Gravenberch 18 Olanda Ajax Domink Szoboszlai 20 Ungheria Red Bull Salzburg Hugo Felix 16 Portogallo Sandro Tonali 20 Italia Milan Phil Foden 20 Inghilterra Manchester City Marco Kana 17 Dennis Lutke-Frie 17 Borussia Dortmund Joris Chotard 18 Francia Oliver Skipp 19 Inghilterra Ousmane Diakite 20 Mali Red Bull Tiago Dantas 19 Portogallo Eduardo Camavinga 18 Francia Xavi Simons 17 Olanda Gavi 15 Spagna Barcellona Vitor Ferreira 20 Portogallo Wolverhampton Pierre Dwomoh 16 Belgio Nohan Kenneh 17 Inghilterra United Alessio Riccardi 19 Italia Hamed Junior Traore 20 Costa D'Avorio Ilaix Moriba 17 Guinea Barcelona Eljif Elmas 20 Macedonia Napoli Hannibal Mejbri 17 Francia Manchester United Angel Gomes 20 Inghilterra Boavista

*Età all'inizio del gioco

Torna all'inizio dell'articolo

I migliori giovani talenti di Football Manager 2021: difensori

Tanti giovani talenti in Inghilterra con Garcia del Manchester City, Hoever del Liverpool e Saliba dell' , ma le gemme non mancano neanche in Italia. De Ligt si è già candidato a futuro pilastro della Juventus ed è già tra i migliori interpreti del ruolo in Europa. Spiccano inoltre Kumbulla della , Lovato del e Papetti del .

Giocatore Età* Nazionalità Club Ozan Kabak 20 Marash Kumbulla 20 Albania Roma Ki-Jana Hoever 17 Olanda Liverpool Andrea Papetti 18 Italia Brescia Eric Garcia 19 Spagna Manchester City Ethan Ampadu 19 Sergino Dest 20 USA Barcellona Sebastian Walukiewicz 20 Matteo Lovato 20 Italia Verona Rayan Ait-Nouri 19 Francia Wolverhampton Jonathan Panzo 20 Inghilterra DIgione Max Aarons 20 Inghilterra Norwich City Sepp van den Berg 17 Olanda Liverpool Timothee Pembele 18 Francia Paris Saint-Germain Ethan Laird 18 Inghilterra Manchester United Matthijs de Ligt 20 Olanda Juventus Jean-Clair Todibo 20 Francia Benfica Nicolo Armini 19 Italia William Saliba 19 Francia Arsenal

*Età all'inizio del gioco

Torna all'inizio dell'articolo

I migliori giovani talenti di Football Manager 2021: portieri

Lucas Canizares proverà a ripercorrere le orme del padre partendo dalle giovanili del Real Madrid, mentre in Italia Alessandro Russo e Manuel Gasparini sono i nuovi nomi di Entella e . Il Manchester City farà invece affidamento sull'olandese van Sas, mentre il futuro dell'Atletico Madrid è nei guantoni di Iturbe.

Giocatore Età* Nazionalità Club Alejandro Iturbe 16 Spagna Atletico Madrid Gabriel Brazao 18 Brasile Real Oviedo Gavin Bazunu 18 Rochdale Alessandro Russo 19 Italia Entella Lucas Canizares 18 Spain Real Madrid Mikki van Sas 16 Olanda Manchester City Francisco Gomez 16 Argentina Racing Club Maarten Vandevoordt 18 Belgio Genk Ivan Martinez 18 Spagna Osasuna ('Atletico Pamplona') Manuel Gasparini 18 Italia Udinese Illan Mesller 20 Francia Leeds

*Età all'inizio del gioco

Torna all'inizio dell'articolo