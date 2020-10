Fonseca vara la Roma anti-CSKA Sofia: "Smalling e Borja Mayoral titolari"

Contro il Sofia, sarà una diversa rispetto a quella di San Siro. Lo annuncia Paulo Fonseca, lanciando Borja Mayoral e Chris Smalling dal 1' in .

Il tecnico portoghese, in conferenza stampa, ha annunciato le novità di formazione, individuato le pecche del collettivo e invitato i giallorossi a non sottovalutare la compagine bulgara.

"Domani Borja Mayoral giocherà dal primo minuto, anche Smalling partirà titolare. Borja è un attaccante e giocherà come punta. È un giovane, ha bisogno di adattarsi, aveva giocato sempre in una realtà diversa. Ho fiducia in lui, va capito che ha bisogno di tempo".

"Per me quello che è importante è vedere una squadra che sta bene, ha fiducia e che a Milano ha fatto una bella partita. Quello che dobbiamo migliorare è principalmente non prendere goal contro questo tipo di squadre, contro cui è difficile rimontare. Non siamo entrati bene in partita, abbiamo preso goal subito e anche all'inizio del secondo tempo ne abbiamo preso un altro. Non può succedere, dobbiamo essere più attenti. La squadra ha dimostrato grande carattere e fiducia, penso abbia fatto una buona partita".

"Difensivamente è uno degli aspetti su cui lavoriamo di più, il controllo della profondità è stata una situazione in cui il pallone non era sotto pressione, dobbiamo controllare meglio la profondità. Ci lavoro tanto e continuerò a lavorarci".

"Il CSKA Sofia è una squadra forte fisicamente, che vuole la palla, profonda, che ha un giocatore forte nell'uno contro uno. Non so quello che succederà, hanno cambiato l'allenatore questa settimana. Quello che ho visto è una squadra che ha molti punti positivi, dobbiamo avere concentrazione e il giusto atteggiamento per non dare loro fiducia".