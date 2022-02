Fondo americano interessato all'Atalanta: trattativa con Percassi

L'Atalanta è ancora una volta protagonista della scena del calcio italiano e non soltanto per i risultati ottenuti sul campo negli ultimi anni.

Come riferisce bergamonews.it, un fondo americano è interessato a entrare a far parte della società nerazzurra.

La voce circola da diverse settimane e al momento non è stata confermata, ma nemmeno smentita, da parte dei vertici dell'Atalanta. La famiglia Percassi non vorrebbe perdere il controllo del club ma sta valutando l'offerta ed in caso di cessione potrebbe restare nel calcio acquistando un altro club.

Non sono noti al momento i dettagli di un'eventuale trattativa, che potrebbe portare un ingresso a stelle e strisce sia in quota di minoranza sia di maggioranza. L'accordo però potrebbe concludersi verso la fine della settimana, con annuncio entro il week-end.

La famiglia Percassi è al timone dell'Atalanta dal 2010 e nel corso degli anni ha costruito una realtà in grado di riscrivere le gerarchie del calcio italiano, portando i nerazzurri stabilmente nei vertici della Serie A e presente con regolarità nelle coppe europee.