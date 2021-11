Follia Vidal: fallo shock, lacrime e cartellino rosso in Cile-Ecuador

Si complicano i piani del Cile in ottica qualificazione ai Mondiali: nella notte italiana la formazione allenata da Lasarte Arrospide ha perso al "San Carlos de Apoquindo" contro l'Ecuador subendo il sorpasso in classifica di Perù e Colombia.

Si ferma a tre la striscia di vittorie consecutive della Nazionale cilena, che negli scorsi turni di qualificazione aveva battuto il Paraguay (in casa e fuori) e il Venezuela. La sconfitta delle ultime ore, comunque, è pesante non solo per il risultato finale.

Dietro allo 0-2 maturato tra primo e secondo tempo e che ha visto segnare Estupinan e Caicedo ci sono rabbia e nervosismo: persino lacrime, quelle di Arturo Vidal, protagonista del match per un solo quarto d'ora.

Il centrocampista dell'Inter si è reso suo malgrado autore di un epidosio che ha fatto il giro dei social, tanto è stata forte l'immagine consegnata.

E' il 14', l'Ecuador è già in vantaggio: c'è una palla aerea contesa, a prenderla vanno, sfidandosi, lo stesso Vidal e Felix Torres Caicedo, difensore del Santos Laguna. Uno con il piede, l'altro con la testa.

Ne esce un tentativo maldestro e acrobatico del cileno di prendere un pallone impossibile, salvo poi sfiorare (solo, fortunatamente) il viso dell'avversario con i tacchetti.

L'articolo prosegue qui sotto

Rapallini, arbitro del match, non ci pensa due volte ed estrae il cartellino rosso: non c'è cattiveria, però, nel fallo. Vidal si scusa subito, abbraccia l'arbitro e scoppia in lacrime lasciando il terreno di gioco.

Un fallo shock che gli costa caro, lasciando i suoi in dieci uomini per quasi tutta la partita che riserva una brutta notizia per i tifosi dell'Inter e per Simone Inzaghi.

Poco dopo la mezz'ora Alexis Sanchez è stato costretto a chiedere la sostituzione per un problema muscolare: le sue condizioni verranno chiaramente valutate in seguito.