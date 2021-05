"Offese agli arbitri": Foggia squalificato fino al termine del campionato

Pasquale Foggia, ds del Benevento, squalificato fino al 25 maggio per frasi irriguardose rivolte agli arbitri e Mazzoleni dopo il match col Cagliari.

Il fuoco delle polemiche divampato in Benevento-Cagliari, costa caro a Pasquale Foggia. Il direttore sportivo dei sanniti, è stato squalificato fino al termine del campionato.

Il dirigente giallorosso, come si legge nel comunicato del giudice sportivo, è stato sospeso fino al 25 maggio 2021 per quanto accaduto nel post-partita del 'Vigorito' a causa delle proteste in merito alla mancata concessione del rigore dopo il contatto tra Viola e Asamoah.

Foggia, oltre allo stop previsto fino alla fine della stagione di Serie A, è stato inoltre sanzionato con 10mila euro di multa.