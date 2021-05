Benevento, Foggia si scaglia contro Mazzoleni: “Hai la coscienza sporca”

Il nervosismo del direttore sportivo del Benevento nel post gara contro il Cagliari: se la prende con l'arbitro Var, che lasciava in auto lo stadio.

Le polemiche a Benevento non si placano. La vittoria con il Cagliari per 1-3 ha inguaiato i giallorossi che ora più che mai rischiano la retrocessione. Il club sannita ha recriminato per un possibile rigore non assegnato per un contrasto tra Asamoah e Viola.

Dopo lo sfogo del presidente Vigorito ai microfoni di ‘Sky Sport’, anche il direttore sportivo Pasquale Foggia è stato ripreso durante una sfuriata contro Mazzoleni, Var della sfida, ritenuto responsabile della mancata assegnazione di un presunto calcio di rigore ai campani nel finale.

L'arbitro bergamasco stava lasciando in auto lo stadio quando Foggia si è avvicinato furiosamente all'auto.

VIDEO - Benevento, Foggia a Mazzoleni: “Se hai una coscienza, il “leggero contatto” lo devi rivedere” @bncalcio pic.twitter.com/aHAe2wH9rM — Napoli Magazine (@napolimagazine) May 9, 2021

“Il leggero contatto te lo devi rivedere, se hai una coscienza te lo devi rivedere, capito o no? Qua ci giochiamo la vita e tu hai la coscienza sporca sia da arbitro che da Var, hai sempre avuto la coscienza sporca”.

Anche Filippo Inzaghi nel post partita del Vigorito ha espresso disappunto per quanto accaduto in campo, affermando che l’arbitro aveva affermato che il contatto era lieve e non falloso.