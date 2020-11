Foggia-Bari, allo 'Zaccheria' compare la scritta: "Via merde"

Il messaggio è rivolto alla società ed è stato inciso proprio sul prato verde del Foggia, da parte di qualche tifoso rossonero. Attesa per il Derby.

Grande attesa oggi in Puglia per il Derby tra e Bari, valido per la Serie C. Ovviamente si giocherà in uno stadio deserto, a Foggia, ma c'è stato qualche tifoso che si è voluto fare sentire ugualmente.

In mattinata è infatti apparsa una scritta sul manto erboso dello Zaccheria con l'ennesimo messaggio contro l'attuale compagine societaria. "Via merde", una frase che non ha bisogno di altre spiegazioni.

Prima di questo, invece, i tifosi del Bari non hanno mancato di far sentire il proprio sostegno ai propri giocatori alla vigilia della trasferta-derby contro il Foggia alla Zaccheria: ieri sera hanno esposto sul recinto del parcheggio del San Nicola uno striscione.

Scelti da Goal Goal 50 Fan Vote: chi è stato il miglior giocatore della stagione 2019/2020?

Altre squadre

"L'obbiettivo va rimarcato: vincere a 'Y' e dominare il campionato"

Il riferimento alla "Y" è un richiamo alla lettera con cui la Lega Pro aveva inquadrato il club ripescato dai dilettanti: il Foggia è arrivato secondo nello scorso torneo di D, venendo promosso solo per la penalizzazione comminata dalla giustizia sportiva al Bitonto vincitore del girone.