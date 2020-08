Fofana ha scelto il suo futuro: "Voglio giocare nel Lens"

Il centrocampista dell'Udinese ha deciso: vuole unirsi al club francese neopromosso in Ligue 1. "Spero che i due club trovino presto un accordo".

Seko Fofana vuole lasciare l', come lui stesso aveva annunciato in un'intervista alla 'Gazzetta dello Sport' alcune settimane fa. A sorpresa, però, non andrà in un top club, bensì in una neopromossa.

La scelta del centrocampista classe 1995 è ricaduta infatti sul Lens, una nobile del calcio francese, ma attualmente appena risalita dalla Ligue 2 alla .

A 'L'Équipe' il giocatore ivoriano, passato anche per il , ha spiegato le ragioni per cui ha scelto di unirsi al Lens.

"Ho ricevuto tante richieste, ma la mia scelta è stata immediata. Mi sono chiesto quali fossero i miei desideri e voglio tornare in . Ho visto le partite del Lens, voglio portare alla squadra la mia esperienza".

Spazio anche per i ringraziamenti all'Udinese, che ora dovrà trovare un accordo con il club bianconero.