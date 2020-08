Fofana e il goal alla Juventus: "Rivincita su Alex Sandro, mi aveva rotto il perone"

Il centrocampista dell'Udinese ricorda il goal ai bianconeri e la sua rivincita personale: "Tre anni fa mi aveva rotto il perone".

Palla in profondità, spalla a spalla con l'avversario bruciato in velocità, dribbling e tiro. Il goal di Seko Fofana contro la ha portato di fatto l' alla salvezza. E per lui è valso una rivincita personale.

Tre anni fa in un contrasto fortuito con Alex Sandro si era rotto il perone. Era il marzo 2017 e un contrasto gli era costato caro. Invece, pochi giorni fa, ha sverniciato il brasiliano in velocità. Prendendosi la rivincita, come ha raccontato alla 'Gazzetta dello Sport'.

"L'ho riguardato tante volte. Lì c'è la mia personalità, sono andato in porta da solo. E mi sono preso la mia rivincita su Alex Sandro, che mi aveva rotto il perone tre anni fa".

Per Fofana si tratta di una delle ultime corse con l'Udinese, prima di partire verso nuovi lidi, come ha lui stesso annunciato.