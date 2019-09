Foden stuzzica Guardiola: "Spero mi abbia visto, ma forse è a giocare a golf"

Mesi fa Pep Guardiola aveva elogiato Phil Foden pubblicamente, con delle parole al miele. Eppure in campionato, da quando è cominciata la nuova stagione, il tecnico spagnolo non ha dato molte occasioni al giovane centrocampista inglese.

Ieri Foden è stato uno dei protagonisti della vittoria della sua Under 21, contro i pari età della . Ha fornito due assist e illuminato le giocate della Nazionale. Nel post-partita, come riporta il 'Daily Mail', ha stuzzicato Pep Guardiola. Il giovane soffre infatti la poca considerazione nel .

"Sarebbe bello se Pep Guardiola mi abbia visto giocare contro la Turchia, ma probabilmente lui è in vacanza a giocare a golf o a fare qualcos'altro".

Secco e pungente il classe 200 inglese, che poi con toni più calmi spiega la situazione da 'riserva' al Manchester City.

"Ovviamente è giusto che lui abbia la sua opinione. Io so però di essere pronto per giocare, lo sento e lo dimostro ogni giorno in allenamento davanti a lui. Ci sono alcuni compagni del City che mi dicono di avere pazienza ma io sono affamato e vorrei giocare ogni domenica".