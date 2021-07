Focolaio da Covid-19 allo Spezia: salgono a 8 i giocatori risultati positivi

Lo Spezia comunica la positività al Covid-19 di altri 2 calciatori: salgono a 8 in tutto i giocatori coinvolti.

Non si ferma l'incubo Covid-19 in casa Spezia, falcidiato dalla giornata di ieri dalle positività all'interno del gruppo squadra: negli scorsi minuti il club ha reso noti ulteriori sviluppi.

Oggi, infatti, è stata comunicata la positività di altri 2 giocatori, facendo salire a 8 il numero dei calciatori positivi, unitamente ad un membro dello staff tecnico.

Lo Spezia Calcio comunica che l'ultimo giro di tamponi effettuati dal gruppo squadra ha evidenziato la positività al Covid-19 di due calciatori. Il club, dopo aver sospesa l'attività nel pomeriggio di ieri e questa mattina, ha ottenuto dall'ASL di Bolzano l'autorizzazione a svolgere sedute di allenamento individuale già da questo pomeriggio. Il gruppo squadra resterà in isolamento seguendo le procedure previste dal protocollo sanitario".

In via del tutto precauzionale è stata sospesa tutta l'attività sportiva, con la squadra che attualmente si trova in isolamento secondo le norme del protocollo sanitario. L'ASL di Bolzano ha dato l'ok per svolgere sedute di allenamento individuale.

Cambia anche, ovviamente, il programma delle amichevole dei bianconeri.