Florenzi in uscita dalla Roma, il Milan ci prova

Il club rossonero si fa avanti per Alessandro Florenzi, campione d'Europa con l'Italia e in uscita dalla Roma.

Il Milan si fa avanti per consegnare a Stefano Pioli un rinforzo sulla corsia di destra: il club rossonero nelle ultime ore avrebbe contattato la Roma per Alessandro Florenzi, attualmente in uscita.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il campione d'Europa con l'Italia agli scorsi Europei sotto la guida di Roberto Mancini, non rientra nei piani di José Mourinho, che ha lanciato segnali importanti relativi a Rick Karsordp.

Il Milan si è così fatto avanti avviando i contatti con il giocatore, che gradirebbe la destinazione, e con il club giallorosso, che nelle scorse stagioni ha ceduto in prestito Florenzi al Valencia e al PSG.

Il club rossonero avrebbe pensato a lui, stando alle ricostruzioni, dopo aver attentamente valutato gli sviluppi relativi agli affari per il ritorno di Diogo Dalot, che ha lanciato messaggi importanti al Manchester United su quanto sia stata perfetta l'esperienza a Milano, e per un possibile arrivo di Alvaro Odriozola.

Si accende così l'asse Milan-Roma, che lavorano per il prestito con diritto di riscatto per il laterale Azzurro, che nella prossima stagione potrebbe quindi vestire la maglia rossonera