Flachi, idolo antieroe: da leggenda Samp e i goal alle squalifiche e la seconda vita

Tifoso della Fiorentina, ha detto no al Napoli e ai soldi del Monaco: 3° goleador di sempre della Samp. È tornato in campo dopo 12 anni di squalifica.

Un campione in campo e un uomo dal cuore grande ma fragile fuori. Due facce della stessa medaglia. Quel funambolico attaccante in grado di far innamorare una generazione di tifosi blucerchiati e mettere in difficoltà le difese della Serie A è stato fermato solo da una debolezza che lo ha messo in ginocchio ma non lo ha battuto.

Non è mai troppo tardi per ricominciare. Lo sa bene Francesco Flachi. A 46 anni, 'Ciccio' è tornato in campo dopo aver scontato la squalifica di 12 anni in seguito alla seconda positività alla cocaina. Quel ragazzotto toscano, che ha scritto la storia della Sampdoria e segnato un'epoca del calcio italiano ha rimesso le scarpette ai piedi ed è ripartito dal Signa, formazione che milita nel campionato d'Eccellenza toscana.

Un lieto fine di una storia iniziata circa 40 anni fa nell'Isolotto, un club dilettantistico di un rione della sua Firenze. Cresciuto tra i vicoli del capoluogo toscano, Flachi entra a far parte del club e dimostra subito di avere doti non comuni tra i suoi coetanei:

"A quei tempi, quando avevo 6/7/8 anni, non c'erano le scuole calcio perciò si giocava in strada. Mio padre aveva giocato tra i Dilettanti e l'Eccellenza in Toscana: dove andava lui ad allenarsi, c'ero anch'io - ha raccontato a 'CalcioNapoli24' -. Detto questo, ero in questo campeggio e c'era un signore che durante un torneo tra campeggi disse a papà 'perché non lo porti all'Isolotto?'. Era un dirigente: è lì che nacque tutto, ma io vengo dalle piazze (ride, ndr): ero già un 'praticante' del calcio a partire dalla strada...ed è quello che ha fatto la differenza".

IL NO AL NAPOLI PER LA FIORENTINA

Flachi inizia a giocare con i classe '75, i suoi coetanei, ma viene aggregato anche alle formazioni dei '74 e '73. Di goal ne fa tanti, più di 150, e ben presto il suo nome finisce nei taccuini degli osservatori di alcuni club di Serie A. A provare a bruciare la concorrenza è il Napoli, che prova a portarlo all'ombra del Vesuvio all'età di 12 anni.

"Venni a Soccavo: stetti tre giorni con il Napoli, venivano a mangiare i calciatori della prima squadra. Vidi gli allenamenti di Maradona, stavo per firmare: Moggi mi chiamò a casa per prendere tutti i dati ma mia madre, che aveva un carattere un po' fragile... Si mise a piangere. Avevo 12 anni: andare via di casa per un'altra città, un'altra dimensione ed un altro tipo di vita... Mamma la prese male, a quel punto mio padre cercò di temporeggiare e si mise d'accordo con la Fiorentina".

La passione per i colori viola è più forte di tutto il resto. Francesco resta nel capoluogo toscano e corona il sogno di veste la maglia della società per cui ha sempre tifato:

"Essendo un fiorentino tifoso della Fiorentina penso sia una delle cose più belle. Credo che giocare con la maglia della propria città faccia enormemente piacere, perché ti dà quella carica in più".

Con la maglia della Primavera viola Flachi vince una Coppa Italia e un Torneo di Viareggio. La trafila si conclude con l'esordio in Prima Squadra il 22 dicembre 1993. Claudio Ranieri lo convoca per il Trofeo Anglo-Italiano e lo inserisce in campo nel secondo tempo del match contro il Portsmouth, con la squadra sotto di un goal. La Fiorentina rimonta e porta a casa il successo per 3-2, anche grazie a un assist di 'Ciccio'.

"Ranieri mi disse 'Te non vai più in Primavera e rimani sempre in prima squadra'. A quel punto la carriera da professionista era iniziata...".

Nella seconda metà di stagione entra a far parte delle rotazioni del tecnico romano nel campionato di Serie B e partecipa da protagonista alla promozione dei viola con due reti in dieci presenze.

Il calendario segna il 4 settembre 1994 quando la Fiorentina sfida il Cagliari. Altro debutto - questa volta in Serie A - e altra firma d'autore: il classe 1975 entra e fornisce a Batistuta un assist vincente nel successo per 2-1 dei toscani.

L'annata non si rivelerà positiva per Flachi, che totalizza due goal in 21 presenze. All'orizzonte c'è una nuova chance da protagonista, in prestito in Serie B con la maglia del Bari. In Puglia 'Ciccio' ritrova la continuità e le prestazione, tanto da convincere nell'estate 1997 la dirigenza della Fiorentina di riportarlo alla base.

Ma in Toscana resterà appena sei mesi, prima di un nuovo prestito, questa volta all'Ancona. È la stagione 1997/1998 e Flachi conquista il cuore dei tifosi dorici con 10 goal in 17 partite.

La carriera del 23enne fiorentino sembra sul punto di esplodere definitivamente, ma una serie di incastri gli impediscono di recitare un ruolo da protagonista con la maglia viola. L'arrivo di Trapattoni e la concorrenza agguerrita, con campioni del calibro di Batistuta, Edmundo, Robbiati e Oliveira in rosa, non consentono a Flachi di guadagnarsi delle chance per mettersi in mostra.

A malincuore, nell'estate 1999 'Ciccio' è costretto a lasciare la sua squadra del cuore e tentare una nuova avventura altrove.

"Mi assumo le responsabilità, non ho problemi a dirlo: a quei tempi avevo poco spazio, c'erano grandi campioni e quindi dovevo fare una scelta e questa mi portò ad allontanarmi da Firenze. Magari posso essere stato anche io a non rendere del tutto: la Fiorentina mi aveva sì fatto giocare, ma non partivano mai con l'idea di dire 'proviamo questo ragazzo, se va bene è un investimento per noi. Se va male, lo facciamo ancora crescere'. Fondamentalmente, forse, la società non ci ha mai creduto. Magari a sprazzi, poi lo ripeto: la colpa può esser stata anche mia, a diciotto anni ero ancora un ragazzino e potevo prendere le cose in maniera diversa. Non era facile giocare".

La Roma piomba su Francesco Flachi e prova a portarlo nella Capitale, ma l'attaccante classe 1975 decide di andare alla Sampdoria. A raccontare i motivi della scelta è lo stesso toscano.

"Avevo altre possibilità, potevo andare alla Roma via Udinese per non fare uno sgarro a Cecchi Gori. C'erano tante soluzioni ma la Sampdoria mi affascinava per via dello stadio e delle maglie: un po' per tutto, via. E poi perché ci giocava il mio idolo, Roberto Mancini".

Sulle orme del suo idolo, Flachi diventa un'icona del club blucerchiato e un punto di riferimento dei tifosi a suon di goal. L'attaccante toscano scala la classifica marcatori 'all time' della società genovese fino a quota 110 reti, che valgono il terzo posto alle spalle proprio di Mancini e del suo 'gemello del goal' Gianluca Vialli.

Un percorso non facile, iniziato in Serie B con Gian Piero Ventura in panchina e tante difficoltà. L'allenatore gli preferisce spesso Palmieri, Esposito e Dionigi, lasciandolo spesso in panchina e mandandolo in campo a gara in corso. Ma nonostante un minutaggio non eccezionale, Flachi conclude la sua prima annata in blucerchiato con 11 goal in 33 presenze tra campionato e Coppa Italia.

È sotto la guida di Gigi Cagni che 'Ciccio' diventa una pedina fondamentale nello scacchiere tattico della formazione blucerchiata e un idolo della Gradinata Sud. Schierato in coppia con Pasquale Luiso o nel tridente con uno tra Possanzini ed Esposito, realizza 19 goal in 39 gare.

Flachi si conferma anche nella stagione successiva, quando grazie a 20 reti tra campionato e Coppa Italia è tra i principali protagonisti della salvezza della Sampdoria, che evita la retrocessione in Serie C.

Nel 2002, la Sampdoria vive una vera e propria rivoluzione: Garrone rileva la società, Novellino si siede in panchina e la squadra conquista al termine di quella stagione la tanto attesa promozione in Serie A, anche grazie a Flachi, che totalizza un bottino di 12 goal di cui due nella gara che regala il passaggio nel massimo campionato.

Un traguardo sognato da tempo e un premio per la fedeltà di Flachi, che nell'estate precedente dice no a una ricca offerta del Monaco per restare in blucerchiato:

"Lasciai sul piatto nove milioni di euro per rimanere alla Sampdoria, dove avrei preso la metà. Nove milioni in tutto per quattro anni, rifiutai perché nonostante Montecarlo potesse essere bella, io avevo bisogno di sentire il calore ogni domenica. Andare lì per fare la bella vita non sarebbe stato il mio prototipo di calcio: non era ciò che intendevo io".

Nell’estate 2004 Flachi viene convocato dal commissario tecnico della Nazionale Marcello Lippi, che però non lo fa esordire. L’attaccante continua ad essere protagonista della graduale risalita della Sampdoria. Un passo alla volta fino al ritorno in Europa, ed esattamente in Coppa UEFA nell'annata 2005/2006. Ma la squadra blucerchiata non regge il doppio impegno e deve accontentarsi della salvezza.

Nella stagione 2006/2007, il sogno di Francesco Flachi si interrompe bruscamente. Il 22 settembre 2006, l'attaccante viene squalificato per due mesi e multato (20 mila euro) per "violazione dell' art. 1 del codice di giustizia sportiva, avendo tentato di acquisire notizie sull'esito del derby Roma-Lazio del 15 maggio",

“Sono stato invischiato in una situazione di scommesse in cui non c'entravo niente. Sono stato squalificato per due mesi e non so neanche per cosa. Squalificarono solo me quando c'erano altri che avevano fatto ben di peggio - ha dichiarato lo stesso Flachi a 'Tuttomercatoweb' -. Caddi in depressione, poi ho fatto una cavolata ed è andata come è andata. Ma dico che ci sono altri modi per reagire. Ho sbagliato e ho pagato”.

Il 28 gennaio 2007, in occasione di Sampdoria-Inter, viene trovato positivo ad un metabolita della cocaina, la benzoilecgonina, al controllo antidoping effettuato. Le controanalisi conferma e dopo l'iniziale stop in via cautelare arriva la condanna a 16 mesi di squalifica, poi aumentata a 24 mesi dopo il ricordo della procura antidoping del CONI.

Flachi non si arrende e durante il periodo della squalifica decide di allenarsi con il Pietrasanta, formazione toscana che milita nel campionato di Eccellenza.

L'Empoli decide di dare una nuova opportunità a Flachi e nell'estate 2008 lo ingaggia: l'esordio arriva a febbraio, dopo aver scontato la squalifica. A fine stagione il contratto non viene rinnovato, con Flachi che si trasferisce al Brescia. Pochi mesi più tardi, ed esattamente in seguito al controllo antidoping del 19 dicembre 2009, l'attaccante classe 1975 viene trovato nuovamente positivo alla cocaina: il 10 giugno 2010 arriva la decisione del Tribunale Nazionale Antidoping, che decreta la squalifica di dodici anni.

Dodici anni. Dodici lunghi anni di attesa prima di poter riprovare l'emozione di indossare le scarpette da calcio e riassaporare l'odore del prato del rettangolo verde di gioco. Francesco Flachi ha sbagliato e ha pagato, ma da uomo di calcio e grande amante di questo sport ha continuato a coltivare il sogno di tornare in campo. Un obiettivo che ha raggiunto lo scorso 13 febbraio 2022, quando è partito titolare con il Signa nel match di Eccellenza toscana contro il Prato 2000, 4380 giorni dopo l’ultima gara. Poco più di mezz’ora prima di lasciare il campo, 30 minuti di felicità pura.

"Il ritorno in campo? Non me l’immaginavo cosi, voglio ringraziare tutti, ho ricevuto messaggi da tutti, è stato bellissimo. Sono stati 12 di assenza ma in una settimana è come se fosse stato tutto cancellato. È venuto Novellino, me lo aveva detto ma pensavo se lo fosse dimenticato, venerdì Accardi con Andreazzoli mi hanno fatto una videochiamata, mio padre si è emozionato ieri per tutto l’affetto, ed è stata la cosa più bella dopo qualche dispiacere che gli ho dato".

Flachi ha raccontato a ‘Radio Bruno’ la sua storia con il Signa, club fondato nel 1914 e di cui ha scelto di indossare proprio la maglia numero 14 in onore dell'anno di nascita della società, con cui collabora anche nel settore giovanile da qualche anno:

"È una storia iniziata per caso ma è stato tutto bello, faccio i complimenti ai miei compagni di squadra perché non era facile giocare cosi, hanno avuto un’attenzione mediatica pazzesca, con tantissime telecamere ogni giorno, non sono abituati. Spero che quello che è successo ieri possa far capire la passione per questo sport, eccellenza, serie A non cambia nulla quando varchi quel cancello. Ho buttato il 40% della mia carriera per delle cazzate, spero che qualcuno apprenda".

Durante il periodo di squalifica, Flachi non è rimasto si è dato da fare provando a diventare imprenditore nel mondo della ristorazione. Nel 2011 ha aperto un ristorante con il suo amico Luca Saudati, il Flet, a Firenze. Un'esperienza durata tre anni, prima della chiusura. Poi una paninoteca dal nome 'Panino di Categoria', in zona Ponterosso. Un'attività ceduta qualche anno più tardi.

A 47 anni Francesco Flachi ha deciso di raccontare la sua storia. "Una vita rovesciata" è la biografia dell'attaccante toscana, in cui il calciatore racconta insieme al giornalista genovese Matteo Politanò angeli e demoni della sua vita, dall'Isolotto agli anni d'oro con la Sampdoria, fino alle squalifiche. Una storia di un campione che ha incantato sul rettangolo verde di gioco ed è stato fermato da qualche errore commesso fuori, pagando e senza mai tirarsi indietro. La sua avventura nel mondo del calcio è ripartita e presto potrebbe riportarlo lì dove si è imposto come uno degli attaccanti italiani più forti della sua generazione, ovvero a Genoa. Ad attenderlo, questa volta, non ci sarebbe la ‘sua’ Sampdoria, ma la Praese, squadra che milita in Promozione e che ha bisogno della sua esperienza e dei suoi goal.