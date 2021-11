Ora c'è la firma: è ufficiale, Giuseppe Rossi è un giocatore della SPAL

La notizia era nell’aria da qualche giorno, adesso c’è però anche l’ufficialità: Giuseppe Rossi è un nuovo giocatore della SPAL.

A confermarlo è stato lo stesso club estense attraverso un comunicato apparso sul proprio sito.

“S.P.A.L. comunica di aver sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2022 con l’attaccante Giuseppe Rossi”.

Per Giuseppe Rossi, che si appresta a tornare in campo ad undici mesi dalla chiusura della sua avventura al Real Salt Lake, si tratterà della prima esperienza in assoluto in Serie B, ma anche di un ritorno nel calcio italiano, visto che le sue ultime partite con una compagine nostrana risalgono alla stagione 2017-2018 quando vestiva la maglia del Genoa.

Rossi, che a Ferrara porterà sulle spalle il numero 49, è considerato uno dei più grandi talenti della sua generazione, ma la sua carriera è stata frenata da una lunghissima serie di infortuni.

Sbarcato in Italia già alcuni giorni fa, si è sottoposto ad allenamenti con quella che poi sarebbe stata la sua nuova squadra, superando tutte le valutazioni relative al suo stato di forma.

Classe 1987 ‘Pepito’, che in passato ha vestito anche le maglie di Manchester United, Parma, Villarreal e Fiorentina, sarà la punta di diamante di una squadra chiamata a risalire la china, dopo un inizio di stagione complicato, oltre che uno dei giocatori più importanti in assoluto dell’intera serie cadetta.