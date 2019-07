Fiorentina, Veretout contestato dai tifosi a Moena: "Vattene"

Veretout ha lavorato con i compagni ma è destinato a lasciare la Fiorentina e i tifosi viola non perdonano. Milan, Roma o Napoli nel futuro.

Inizio di ritiro complicato per Jordan Veretout, centrocampista della destinato a cambiare aria nel giro di qualche giorno. Il francese infatti è stato duramente contestato dai tifosi viola presenti a Moena.

A riportarlo è 'violanews.com' secondo cui Veretout si è allenato regolarmente insieme ai compagni mentre alcuni tifosi dagli spalti lo invitavano a togliere il disturbo: "Buffone", "Vattene, "Stattene a casa", "Non correre che ti fai male".

Non è d'altronde un mistero che Veretout abbia da tempo chiesto la cessione e la Fiorentina intende accontentarlo. In corsa per assicurarsi il centrocampista ci sono , e .

Al momento i favoriti per l'acquisto di Veretout sarebbero i giallorossi, che offrono di più sia al giocatore che alla Fiorentina. Il Milan però non molla e anche il Napoli, se dovesse cedere Rog, potrebbe tornare alla carica.

L'unica cosa certa, ad oggi, è che il futuro del francese sarà lontano da Firenze. E i tifosi viola non perdonano.