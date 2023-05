Fiorentina, maxi turnover prima dell'Inter: non convocati Amrabat e Nico Gonzalez

Italiano risparmia molti titolari in vista della finale di Coppa Italia, Amrabat e Nico Gonzalez neppure convocati per Torino.

Poche ore dopo l'impresa di Basilea, con la vittoria ai tempi supplementari e la conseguente qualificazione alla finale di Conference League, la Fiorentina domenica scenderà nuovamente in campo a Torino per affrontare i granata.

Il tutto a soli tre giorni da un altro storico appuntamento per la società viola, ovvero la finale di Coppa Italia da giocare mercoledì sera allo stadio 'Olimpico' di Roma contro l'Inter.

Un calendario fittissimo che di fatto costringe Italiano a fare delle scelte risparmiando parecchi titolari nella gara di campionato. Il tecnico della Fiorentina, infatti, ha deciso di risparmiare la trasferta di Torino a due titolarissimi come Amrabat e Nico Gonzalez. Ma non solo.

Contro i granata è previsto un profondissimo turnover che dovrebbe riguardare tra gli altri Dodo, Igor e Biraghi in difesa al cui posto giocheranno Venuti, Martinez Quarta e Terzic. In porta occasione per Cerofolini mentre a centrocampo agiranno Barak, Mandragora e Castrovilli. Out per squalifica Bonaventura.

Turnover profondo anche in attacco dove toccherà a Kouamé, Jovic e Saponara con Cabral, sicuro di una maglia da titolare in Coppa Italia, che partirà dalla panchina.