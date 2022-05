La Fiorentina e Torreira verso i saluti: il club ha scelto di non riscattarlo

E’ un day after speciale quello che si sta vivendo in casa Fiorentina. La compagine gigliata infatti, battendo 2-0 la Juventus sabato sera nell’ultimo turno di Serie A, si è assicurata la qualificazione alla prossima Conference League.

Il club viola torna in Europa dopo cinque anni complicati ma, a quanto pare, nella prossima stagione non potrà contare su uno dei principali artefici della splendida cavalcata che l’ha condotta fino al settimo posto in campionato: Lucas Torreira.

Secondo quanto riportato da ‘Sky’ infatti, per la Fiorentina non ci sono più le condizioni per riscattare il suo contratto e lo stesso centrocampista ha già deciso di continuare altrove la sua avventura.

Torreira è ancora legato all’Arsenal, club dal quale è approdato in viola la scorsa estate con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro, e farà quindi ritorno a Londra per decidere se continuare la sua avventura in Premier League (il suo contratto scade nel 2023) oppure se trasferirsi in una nuova squadra.

Elemento fondamentale nel 4-3-3 di Vincenzo Italiano, Torreira ha segnato cinque reti con la maglia della Fiorentina in 31 partite di campionato.