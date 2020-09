Fiorentina in attacco: sondaggio con Raiola per Thuram

Sondaggio esplorativo della Fiorentina con Mino Raiola per il figlio d'arte Marcus Thuram: pista calda in caso di addio a Chiesa.

Definito il colpo Bonaventura che sarà ufficializzato prossimamente, la continua a valutare diversi profili per l'attacco: da tempo c'è Piatek nel mirino, ma il polacco non è l'unica opzione sul taccuino di Daniele Pradè e Joe Barone.

I due dirigenti viola, come riportato da 'La Nazione', hanno avuto un colloquio con Mino Raiola, agente della stellina Marcus Thuram che con la maglia del Moenchengladbach ha saputo entusiasmare (14 goal stagionali), trascinando la compagine tedesca fino al quarto posto in e all'accesso diretto alla .

Per ora si tratta di un semplice sondaggio esplorativo, pronto a diventare qualcosa di più qualora dovessero giungere offerte allettanti per un altro figlio d'arte, quel Federico Chiesa per cui Commisso chiede la bellezza di 70 milioni di euro.

Cifra che difficilmente finirà nelle casse della Fiorentina, soprattutto in questo particolare momento storico condizionato da una crescente difficoltà economica che sta attanagliando gran parte delle società europee, costrette a chiudere con dati al ribasso i bilanci messi a dura prova dal Coronavirus.