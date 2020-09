Tuttosport - Chiesa obiettivo del Milan: la Fiorentina chiede 70 milioni

Dopo Brahim Diaz e Tonali il Milan coltiva la suggestione Federico Chiesa: la Fiorentina chiede 70 milioni, Paquetà può ammorbidire la Viola.

Il è sicuramente la squadra italiana che in questo momento è più attiva sul calciomercato. Dopo aver ufficializzato Zlatan Ibrahimovic ed aver chiuso altri due colpi di spessore come Sandro Tonali e Brahim Diaz, non ha intenzione di fermarsi...

Secondo quanto riportato da 'Tuttosport', c'è un altro grande obiettivo che il Milan sta inseguendo in queste ore, anche se per il momento senza una vera e propria trattativa ufficiale: stiamo parlando di Federico Chiesa.

L'esterno d'attacco sembra voler terminare la sua avventura alla . Rocco Commisso a fine stagione gli ha dato il 'permesso' di portare offerte congrue da parte di altre società, in modo da valutarle.

Ma il fatto che manchino due anni al termine del contratto del ragazzo, pone la Fiorentina ancora in una posizione dominante nelle contrattazioni e, non a caso, il prezzo che c’è sul cartellino di Chiesa è di 70 milioni di euro.

Il Milan non arriverà mai a quella cifra, così senza contropartite e con un trasferimento a titolo definitivo. Per questo sta cercando soluzioni alternative. Il Diavolo vorrebbe inserire nella trattativa Lucas Paquetà, valutato 25 milioni, che già a gennaio è stato adocchiato dalla Fiorentina.

I restanti 45 milioni che mancherebbero, potrebbero essere strutturati come fatto con il per Tonali: ovvero dividendoli in una corposa parte per il prestito oneroso, e la restante per il diritto di riscatto.

Al momento però non c'è nessuna trattativa ufficiale tra Milan e Fiorentina, siamo solo nella fase embrionale dell'interessamento del club rossonero.