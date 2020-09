Fiorentina scatenata: Keita Balde l'ultima idea per l'attacco

La Fiorentina non si ferma e anche in attacco sta cercando di piazzare un nuovo colpo: Keita Balde è un giocatore gradito alla dirigenza.

La è sicuramente una delle squadre più scatenate in . Dopo aver ufficializzato Giacomo Bonaventura ed in attesa di Borja Valero, che domani sarà a Firenze per svolgere le visite mediche, la Viola non si ferma qui.

Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', la Fiorentina ha messo nel mirino Keita Balde. L'ex giocatore dell'nter, adesso in forza al , può essere una seria opportunità per la Viola, che cerca una seconda punta sul calciomercato.

Keita potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto dal Monaco, visto che la squadra francese ha anche acquistato Kevin Volland pochi giorni fa.

La Fiorentina intanto prova ad imbastire la trattativa per far tornare in Keita Balde, dopo le esperienze alla e all' .