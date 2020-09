Fiorentina, torna Borja Valero: domani le visite mediche

Dopo Bonaventura, la Fiorentina è pronta a piazzare il colpo Borja Valero. Contestualmente Benassi è ormai diretto al Verona.

Borja Valero e la , un amore mai totalmente spento che è tornato ad accendersi in queste ore. Dopo tre anni in forza all', il centrocampista spagnolo è infatti pronto a diventare, nuovamente, un calciatore della Viola.

Come riportato da 'Sky Sport', Borja Valero farà domani le visite mediche a Firenze, per la Fiorentina. Il centrocampista classe 1985 non è certamente nel fiore degli anni, ma darà sicuramente una grande mano a Iachini. Anche perché nell'ultima stagione sotto la guida di Antonio Conte ha dimostrato anche una notevole forma fisica, stupendo lo stesso allenatore pugliese.

Contestualmente, Marco Benassi lascerà la Fiorentina dopo tre anni. L'ex centrocampista dell'Inter nell'ultima stagione ha giocato poco e su di lui è pronto a scomettere l'Hellas di Ivan Juric. Ormai siamo alle fasi finali della trattativa.

Dopo l'arrivo di Bonaventura, quello di Borja Valero e quello precedente di Amrabat, era necessaria almeno una partenza nella mediana di Iachini.