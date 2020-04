La Fiorentina guarda in casa Roma: Florenzi e Spinazzola nel mirino

La Fiorentina ha individuato in Florenzi e Spinazzola due possibili rinforzi per la prossima stagione. Probabile asse di mercato con la Roma.

Sono stati due tra i protagonisti più importanti dell’ultima sessione di calciomercato e non è escluso che possano esserlo ancora nella prossima, quando le scelte della potrebbero portarli di nuovo lontano dalla capitale.

Alessandro Florenzi e Leonardo Spinazzola potrebbero non rientrare più nei piani del club giallorosso, ma per loro gli estimatori in non mancano di certo. Il primo, lo scorso 30 gennaio, si è trasferito in prestito e presto vedrà concludersi la sua esperienza in , il secondo è invece stato ad un passo dall’, prima che la trattativa saltasse in maniera clamorosa quando ormai si attendevano solo le firme.

Secondo quanto riportato da La Nazione, entrambi gli esterni sono finiti nel mirino della . Il nome di Florenzi è accostato già da mesi a quello dei gigliati e al termine della stagione il discorso potrebbe essere approfondito in maniera decisiva, mentre Spinazzola rappresenterebbe un rinforzo di grande spessore per l’out di sinistra.

Altre squadre

Per l’ex si può pensare anche ad un trasferimento non a titolo definitivo che preveda uno scambio. Nell’operazione con la Roma potrebbe infatti rientrare quel Cristiano Biraghi che oggi gioca nell’Inter, ma il cui riscatto da parte dei nerazzurri non è scontato. Pradè e Barone sarebbero pronti a girarlo eventualmente ai giallorossi, il tutto per uno scambio di prestiti senza obbligo di riscatto.