La Fiorentina annuncia il rinnovo di Milenkovic: prolunga fino al 2023

La Fiorentina e Nikola Milenkovic hanno trovato un accordo per il rinnovo del contratto. Scadenza spostata al 2023.

Solo pochi giorni fa il suo addio alla Fiorentina sembrava cosa imminente, Nikola Milenkovic invece, non solo veste ancora la maglia viola, ma non sarà tra i protagonisti di questa sessione di calciomercato.

Il club gigliato infatti, attraverso il proprio sito ufficiale, ha annunciato di aver trovato un accordo con il difensore serbo per il prolungamento del suo contratto.

Il precedente accordo prevedeva la scadenza naturale del contratto a giugno 2022, con questo nuovo accordo quindi, il club viola scongiura la possibilità di perdere il difensore a parametro zero al termine di questa annata.

Una notizia importante per Vincenzo Italiano che potrà quindi continuare a contare su un pilastro importante in difesa mentre, come è noto, German Pezzella è ad un passo dal diventare un nuovo giocatore del Betis .