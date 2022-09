Fiorentina-RFS 1-1: passo falso viola, Ilic gela il Franchi

La Fiorentina non riesce ad andare oltre l’1-1 con l’RFS nel suo match d’esordio in Conference League: ai viola non basta il goal di Barak.

Non parte bene l’avventura della Fiorentina nella fase a gironi della Conference League. La compagine gigliata infatti, non è riuscita a rispettare i favori del pronostico e ad andare oltre al pareggio interno per 1-1 contro l’RFS.

Una partita, quella dell’Artemio Franchi, che lascia dietro di sé la consueta scia di rimpianti. Come spesso le è già accaduto in questo inizio di stagione, la squadra guidata da Vincenzo Italiano ha evidenziato un’enorme difficoltà nel trovare la via della rete.

La Fiorentina, forte di un tasso tecnico nettamente più elevato, ha dominato in lungo e largo la contesa, ma non ha trovato quel guizzo che le sarebbe servito per chiudere i giochi. Sfortunata è stata al 6’ quando Barak è stato fermato dal palo, ma per il resto si è assistito ad un festival di errori figli di scelte sbagliate o di scarsa precisione.

Ci ha provato in più occasioni Cabral, che ha è sempre trovato sulla sua strada uno Steinbors molto attento, e ci ha provato nel corso del primo tempo anche Ranieri che con il sinistro è andato ad un passo dal bersaglio grosso. Nel finale di prima frazione però, solo Gollini, con una grande parata su Ilic, ha evitato quello che sarebbe stato il goal del vantaggio ospite.

Nella ripresa, dopo l’1-0 siglato da Barak (al suo primo goal in viola), il discorso sembrava praticamente chiuso, ma tra il 71’ ed il 74’ è avvenuto un qualcosa che disegna alla perfezione l’andamento della gara: Ikoné fallisce la più clamorosa delle occasioni da rete e tre minuti dopo l’RFS pareggia con l’ottimo Ilic.

Nel finale a vincere è soprattutto la frenesia, ma all’89’ sui piedi di Jovic arriva il pallone che potrebbe valere la vittoria: l’ex Real Madrid da posizione eccellente spara incredibilmente altissimo.

La Fiorentina, anche in Europa, si riscopre vittima di una sterilità quanto mai preoccupante.

LA FOTO

Getty

IL TWEET

FIORENTINA-RFS, I GOAL

FIORENTINA-RFS 1-0, 56’ BARAK - Ottimo lavoro di Biraghi che dalla sinistra lascia partire un cross perfetto verso l’area di rigore avversaria, Barak si coordina e con un sinistro al volo di prima intenzione mette la palla lì dove Steinbors non può arrivare.

FIORENTINA-RFS 1-1, 74’ ILIC - Palla persa da Barak a centrocampo, ad approfittarne è Friesenchler che con un passaggio filtrante serve Ilic il quale, trovato il giusto spazio tra le maglie della difesa gigliata, riesce a penetrare in area e a battere Gollini con una conclusione in spaccata.

FIORENTINA-RFS, LA MOVIOLA

Gara molto tranquilla Fiorentina e RFS dal punto di vista arbitrale. Non ci sono particolari episodi da moviola da segnalare.

FIORENTINA-RFS, IL TABELINO E LE PAGELLE

FIORENTINA-RFS

MARCATORI: 56’ Barak (F), 74’ Ilic (R)

FIORENTINA (4-3-3): Gollini 6.5; Dodò 6, Martinez Quarta 6, Ranieri 5.5, Biraghi 6; Bonaventura 5.5 (72’ Maleh 5.5), Amrabat 6, Barak 6 (77’ Mandragora 5.5); Kouamè 5 (46’ Sottil 5), Cabral 5 (55’ Jovic 5), Ikonè 4.5 (77’ Saponara 5.5). All. Italiano

RFS (3-4-3): Steinbors 6.5; Jagodinskis 6, Stulis 6.5, Lipuscek 6; Sorokins 6 (68’ Vlalukin 6), Saric 6.5, Panic 6.5, Mares 6; Simkovic 5.5 (62’ Friesenchler 6.5), Ilic 7, Emerson 6 (89’ Rakels s.v.). All. Morosz

Arbitro: Pavel Orel (Repubblica Ceca)

Ammoniti: Panic (R), Lipuscek (R), Sorokins (R), Maleh (F), Ilic (R)

Espulsi: nessuno