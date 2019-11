Fiorentina, Ranieri rinnova fino al 2024: è ufficiale

Luca Ranieri ha rinnovato con la Fiorentina: firma fino al 30 giugno 2024. Le sue parole: "Non mi sono mai sentito lontano da qui".

In attesa che arrivi il rinnovo di Federico Chiesa (per il quale c'è stata un'apertura dello stesso giocatore), la pensa a blindare uno dei ragazzi più promettenti della rosa.

Segui live Fiorentina-Lecce su DAZN: attiva ora il tuo abbonamento a 9,99€/mese

E' ufficiale infatti il prolungamento del contratto di Luca Ranieri che ha firmato fino al 30 giugno 2024. Il difensore classe 1999 è intervenuto in conferenza stampa insieme al direttore sportivo Daniele Pradè.

| 🖊️ |



Ufficiale: Luca Ranieri rinnova il suo contratto fino al 2024 ✍️#ForzaViola ⚜️ #Fiorentina pic.twitter.com/4TI50CSklT — ACF Fiorentina (@acffiorentina) November 27, 2019

"Ringrazio la società e il direttore per la fiducia. Sono tra i grandi ma la strada è ancora lunga, devo avere calma e pazienza. Sono alla Fiorentina da quando avevo 14 anni, non mi sono mai sentito lontano da qui. In estate ho avuto la fiducia da parte del mister".

Ranieri è stato impiegato in quattro occasioni in stagione: tre in campionato ed una in Coppa nei ruoli di difensore centrale e terzino sinistro. L'infortunio allo zigomo di German Pezzella potrebbe regalargli un minutaggio più ampio nelle prossime settimane.