Fiorentina-Padova cambia ancora orario: una positività tra i biancoscudati

E’ stato spostato di mezz’ora il calcio di avvio di Fiorentina-Padova. Adesso si attende l’esito dei tamponi di tutti i biancoscudati.

Prima si doveva giocare alle ore 18, poi è stata anticipata alle 17, infine si è deciso che il calcio d’inizio sarà dato alle 17,30. -, gara valida per il terzo turno eliminatorio della Coppa , per la seconda volta in due giorni è stata spostata, anche se solo di pochi minuti.

A rendere necessario l’ultimo slittamento è stata la rilevata positività al Covid-19 di un componente dello staff sanitario del Padova.

Un componente dello staff sanitario del Padova è positivo, la gara con la #Fiorentina slitta alle 17.30 ma potrebbe anche non giocarsi. In attesa dei risultati dei tamponi a tutto il Padova @rep_firenze #Padova #TimCup — Matteo Dovellini (@MatteoDovellini) October 28, 2020

Come riportato da ‘Repubblica’, in questi minuti si è in attesa dei risultati dei test ai quali si sono dovuti sottoporre tutti gli uomini del ‘Gruppo squadra’ del club biancoscudato e al momento non c’è nemmeno la certezza che la partita si possa giocare.

Scelti da Goal Goal 50 Fan Vote: chi è stato il miglior giocatore della stagione 2019/2020?

Altre squadre

La positività è emersa nel corso della mattina e quindi tutti i membri del Padova si sono dovuti in extremis sottoporre ad un ulteriore giro di tamponi.