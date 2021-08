La Fiorentina cerca un rinforzo a destra: spunta Odriozola del Real Madrid

La Fiorentina sfrutterà l’ultima settimana di calciomercato per rafforzare la sua rosa. Per la destra spunta anche l’opzione Odriozola.

La Fiorentina potrebbe essere una delle grandi protagoniste dell’ultima settimana di calciomercato. Il club viola infatti, in attesa di ufficializzare il colpo Torreira , si sta muovendo molto al fine di riuscire a garantirsi quei rinforzi che vadano a completare la rosa a disposizione di Vincenzo Italiano.

Tra le priorità dei gigliati c’è il terzino destro. Con Lirola che si è già trasferito al Marsiglia e l’operazione Zappacosta sfumata (si è trasferito all'Atalanta) da un passo dal traguardo, l’unica opzione sulla fascia resta Lorenzo Venuti .

Secondo quanto riportato da ‘Sky’, la Fiorentina ha già individuato in Zeki Celik l’elemento giusto per andare a colmare la lacuna, ma arrivare all’esterno turco del Lille non sarà semplice. Il club transalpino infatti, valuta il cartellino del giocatore non meno di dodici milioni di euro.

Per questo motivo, i viola stanno portando avanti una trattativa parallela con il Real Madrid : quella per Alvaro Odriozola .

Il terzino destro spagnolo è nella lista dei cedibili ed i Blancos hanno già dato l’ok ad un’operazione che potrebbe chiudersi su una base iniziale di un prestito. La strada sarebbe da questo punto di vista spianata, ma il giocatore farà sapere solo nelle prossime ore se è disposto ad accettare la destinazione o meno.

La Fiorentina cerca inoltre un altro attaccante esterno. Nel suo mirino ci sono ancora Domenico Berardi (un sogno valutato tra i 35 ed i 40 milioni dal Sassuolo) e Orsolini del Bologna.