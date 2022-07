La Fiorentina ha un nuovo portiere: accordo con l'Atalanta per Gollini

La Fiorentina ha scelto Pierluigi Gollini per la porta: intesa raggiunta con l'Atalanta sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto.

La carriera di Pierluigi Gollini proseguirà in Serie A: solo un terremoto di proporzioni colossali manderebbe all'aria il trasferimento alla Fiorentina che, nella giornata odierna, ha trovato l'intesa con l'Atalanta proprietaria del cartellino.

Secondo quanto riferito da 'Sky Sport', i viola pagheranno 500mila euro per il prestito oneroso, con diritto di riscatto fissato ad ulteriori 8 milioni: qualora al termine della stagione 2022/2023 i gigliati decidessero di esercitare l'opzione a loro favore, la spesa totale ammonterebbe dunque a 8,5 milioni.

Gollini è da poco rientrato a Bergamo dopo l'anonima avventura inglese al Tottenham, dove non ha trovato molto spazio essendosi trovato alle spalle del titolare Hugo Lloris nelle gerarchie di Antonio Conte: gli 'Spurs' non l'hanno riscattato, decretandone così il ritorno momentaneo in nerazzurro.

L'ambiente della Fiorentina non è nuovo a Gollini, che dal 2010 al 2012 ebbe modo di frequentarlo quando era ancora un portiere delle giovanili, prima del trasferimento al Manchester United.

Con questo nuovo innesto, il roster dei portieri viola si fa decisamente affollato: sembra scontato l'addio di Dragowski, mentre Terracciano potrebbe rimanere in qualità di dodicesimo.