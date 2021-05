Fiorentina-Napoli, tensione dopo lo 0-2: Ribery contro l'esultanza di Contini

Il terzo portiere del Napoli si è fiondato in campo per festeggiare il raddoppio di Zielinski: Ribery furioso, poi le scuse.

Una gara essenziale per il Napoli, in lotta per la Champions League con Juventus e Milan. Due soli posti disponibili e una delle tre in Europa League. Tensione massima al Franchi per la gara tra Fiorentina e azzurri, che ha portato a diverse polemiche nel secondo tempo.

Dopo le proteste del Napoli per l'eventuale doppio giallo a Ribery e il rigore assegnato agli azzurri per trattenuta di Milenkovic su Rrahmani (con tanto di espulsione di Dragowski dalla panchina), anche le proteste del francese in seguito al raddoppio dei partenopei.

Osimhen per Insigne, tocco per Zielinski e goal del 2-0 al Franchi. Tutto il Napoli a sommergere il giocatore polacco, dopo che questo era stato placcato dal terzo portiere Nikita Contini, in campo per festeggiare il raddoppio del compagno di squadra.

L'esultanza da parte di Contini non è piaciuta a Ribery, tensione sul campo con Abisso e i giocatori azzurri a fare da pacieri: la riserva del Napoli ha così ricevuto un giallo da parte del direttore di gara, mentre il francese ha continuato il match.

Dopo qualche secondo di rabbia, Ribery ha poi chiesto scusa alla panchina del Napoli. All'andata il match finì 6-0 in favore del Napoli: qualcosa che i giocatori viola non hanno dimenticato, provando a riscattarsi dopo il brutto k.o di un girone fa.