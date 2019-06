Fiorentina, Montella confermato: adesso è ufficiale

Era già nell'aria da due giorni, adesso arriva pure l'ufficialità: la conferma Vincenzo Montella sulla panchina anche per la prossima stagione. Decisiva la scelta del nuovo proprietario, Rocco Commisso.

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

Queste le parole iniziali di Rocco Commisso, che crede in Montella e continua nella sua descrizione della situazione.

"Io ricordo perfettamente la Fiorentina di Montella nella sua prima esperienza in viola. Quella che veniva definita la Fiorentina-Olé era senza dubbio una delle squadre che esprimeva un livello di calcio tra i più spettacolari, non solo in italia ma anche in Europa. Con il DS Pradè e Mister Montella, in pochi giorni, ben prima delle mie aspettative e a tempo di record, abbiamo definito la guida tecnico-sportiva. Inoltre, stiamo continuando a lavorare duramente su tutti gli altri aspetti per farci trovare pronti al via della nuova stagione e sicuramente prima dell’apertura del mercato il 1° luglio”.