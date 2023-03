Momenti di grande commozione nel corso di Fiorentina-Milan: tanti gli omaggi per Davide Astori, la partita si ferma al 13’.

Non poteva essere una partita come tutte le altre e infatti non lo è stata: Fiorentina-Milan si è giocata anche nel nome di Davide Astori.

Prima e durante la partita sono stati molti gli omaggi per l’ex capitano viola che il 4 marzo del 2018 è venuto a mancare prematuramente all’età di trentuno anni.

Il primo di tanti pensieri gli è stato rivolto prima del calcio d’inizio, quando dagli altoparlanti dell’Artemio Franchi sono uscite le note e le parole di ‘Terra degli uomini', il brano di Jovanotti che la Fiorentina utilizzò cinque anni fa per rendere omaggio al suo capitano.

Sugli spalti sono inoltre state distribuite delle bandierine con il suo numero 13, mentre la Fiesole gli ha dedicato un lungo striscione con su impresso ‘Davide capitano in eterno’, oltre ad una coreografia con quella che era la sua fascia, sulla quale campeggiavano le sue iniziali ‘DA 13’ ed i simboli dei quattro quartieri di Firenze.

Il momento più commovente al 13’ quando tutti i giocatori in campo si sono fermati per oltre un minuto per tributare, insieme ai tifosi presenti al Franchi, un lungo applauso ad Astori.

Tra i più toccati in assoluto Stefano Pioli, che di Astori è stato capitano alla Fiorentina e che è stato chiamato a ‘gestire’ nel 2018 quella che nello spogliatoio viola è stata vissuta come un’autentica tragedia.

Il tecnico del Milan, si è unito agli applausi di tutti con gli occhi visibilmente lucidi, mentre dagli spalti è partito il coro ‘Un capitano, c’è solo un capitano…'.