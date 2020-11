Fiorentina, Iachini è in bilico: spunta anche il possibile ritorno di Montella

E’ sempre meno salda la panchina di Beppe Iachini. La Fiorentina studia varie opzioni: spuntano Ballardini e Mazzarri, ma anche Montella.

Quella che si sta vivendo in casa è una situazione estremamente delicata. La compagine gigliata, dopo aver fatto malissimo contro e , aver vinto senza convincere contro e (Coppa ) ed essere caduta sul campo della , potrebbe già trovarsi al primo bivio della sua stagione.

A finire sul banco degli imputati è stato Beppe Iachini che, confermato alla guida della squadra dopo l’obiettivo salvezza raggiunto al termine della scorsa annata, oggi paga lo scarso feeling con la piazza che sognava un altro tecnico alla guida della squadra, ma soprattutto dei risultati deludenti quanto il gioco proposto.

All’allenatore viola in molti contestano scelte tattiche difficilmente condivisibili (l’ultima l’aver schierato Ribery e Callejon come punte all’Olimpico), ma anche il fatto che non sia riuscito a dare un gioco e un’anima alla sua squadra.

Di fatto oggi Iachini è un tecnico in bilico e, come riportato dal ‘Corriere dello Sport’, anche la sua presenza in panchina sabato a non è da considerarsi scontata. Al Tardini il tecnico gigliato potrebbe giocarsi le sue ultime chance di permanenza, il tutto se la società non opterà prima per scelte drastiche.

A Firenze intanto iniziano a circolare i primi nomi per la sua sostituzione. Si parte dal tecnico della Primavera, Alberto Aquilani, che potrebbe traghettare la squadra per una partita prima della sosta, e si finisce con quello che sarebbe il grande sogno della piazza: Maurizio Sarri.

Nel mezzo tante altre opzioni come quelle Ballardini, Mazzarri, Semplici, Prandelli e D’Aversa, oltre che la più clamorosa di tutte: Montella.

L’allenatore, che lo scorso dicembre è stato esonerato e sostituito proprio da Iachini, è ancora legato contrattualmente alla Fiorentina (squadra che ha allenato anche tra il 2012 ed il 2015) e potrebbe quindi rappresentare la scelta perfetta dal punto di vista economico, in attesa di riuscire a trovare un allenatore con il quale iniziare un nuovo ciclo nella prossima stagione.