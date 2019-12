Fiorentina, Commisso ammicca a Gattuso: "Mi piace assai"

Rocco Commisso elogia Gattuso: "E' calabrese come me, la sua grinta mi piace assai. Ma fiducia a Montella". E su Chiesa: "Vorrei tenerlo per sempre".

Rocco Commisso esce allo scoperto su Gennaro Gattuso. Il patron della spende parole dolci per l'ex allenatore del , accostato spesso alla panchina viola vista la situazione non proprio serena in cui versa Vincenzo Montella.

Il numero uno del club gigliato, in un'intervista alla 'Rai', strizza l'occhio a Ringhio facendo tornare caldi i rumors che lo vorrebbero tra i papabili a sostituire l'Aeroplanino in caso di ulteriori passi falsi.

"Gattuso è calabrese come me e pure grintoso come quando giocavo a calcio. Non ero un grande calciatore, ma ci mettevo il carattere. La sua grinta mi piace assai".

Commisso, però, ribadisce di voler evitare ribaltoni tecnici.

"Non mi sono piaciute queste ultime tre partite ma Montella ha la mia fiducia, andiamo avanti così".

Da Gattuso a Federico Chiesa, il cui futuro rappresenta un altro argomento delicato in questi mesi a Firenze.