Gazzetta dello Sport - La Fiorentina sogna il grande colpo: Pjanic nel mirino

Miralem Pjanic potrebbe fare ritorno in Serie A. Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, la Fiorentina sta pensando al bosniaco.

Quella che si presenterà ai blocchi di partenza del campionato sarà molto probabilmente una Fiorentina ancora lontana dalla ‘versione definitiva’. Il club gigliato, che in questi giorni sta provando a resistere agli assalti per Dusan Vlahovic sferrati da alcuni top club europei, nella prossima settimana dovrebbe concentrarsi anche su quei movimenti in entrata che andranno a completare la rosa a disposizione di Vincenzo Italiano.

Tra i profili nel mirino ce ne è anche uno che solo pochi giorni fa sembrava impossibile anche solo da accostare ai viola: quello di Miralem Pjanic .

Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, il regista bosniaco è stato messo alla porta dal Barcellona e il club di Commisso è pronto a tentare il colpaccio per regalarsi un giocatore di caratura internazionale.

In attesa di capire se ci saranno realmente le condizioni per portare avanti una trattativa che sarebbe clamorosa, la Fiorentina già sa che ci sarebbe comunque un ostacolo importante da superare: quello relativo all’ingaggio del giocatore.

Pjanic percepisce infatti qualcosa come 8 milioni di euro a stagione, ma un aiuto prezioso potrebbe arrivare dal Barcellona pagando fino al 50% dell’ingaggio. Un altro ostacolo è rappresentato dall’appeal di una squadra che negli ultimi anni ha lottato per non retrocedere, ma quello viola è un progetto molto ambizioso, così come confermato dal rinnovo di Milenkovic, il colpo Gonzalez e la volontà di trattenere Vlahovic.

Arrivare a Pjanic non sarà insomma facile, ma nemmeno impossibile e questo soprattutto se altre big non dovessero farsi avanti.

Per quanto riguarda le altre zone del campo, la Fiorentina cerca ancora un altro esterno offensivo (Orsolini, Gonzalo Plata e Berardi i nomi accostati ai viola), mentre in difesa Nastasic andrà a prendere il posto di Pezzella e Zappacosta dovrebbe essere il sostituto del partente Lirola.